JAKARTA - Ariel NOAH memposting sebuah foto di Instagram storynya yang menunjukkan tangannya sedang diinfus.

Foto itu diposting jelang dirinya manggung bersama NOAH di Jakarta Concert Week, pada Kamis (16/3/2023).

Ariel menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan tambahan tenaga sebelum tampil di depan penonton.

"Need an extra boost for tonight," kata Ariel dalam Instagramnya @arielnoah.

"Wish me luck," lanjutnya lagi.

Tak hanya itu, Ariel juga membagikan persiapan di balik panggung jelang konser berlangsung.

Dirinya mengunggah sebuah video kompilasi belakang panggung yang memperlihatkannya saat pemanasan dengan David dan Loekman yang memegang gitar.

BACA JUGA: Ariel NOAH Bongkar Rahasia Awet Muda dan Karismatik

Sebelum ke panggung, mereka memulai dengan tos bersama seluruh crew serta tamu pendukung lainnya.

Diketahui, NOAH juga mengajak Rian D'Masiv, Danila Riyadi, dan Iga Massardi.

Konser bertema monochrome itu digelar di Jakarta Convention Center, Plenary Hall, pukul 19.00 WIB.

Ariel bersama personel NOAH lainnya begitu sukses menghibur ribuan penonton yang hadir malam itu.

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.