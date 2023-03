JAKARTA - Sezairi, penyanyi asal Singapura turut memeriahkan Java Jazz Festival 2023. Dengan tema Let Music Lead Your Memories, Java Jazz Festival diselenggarakan pada tanggal 1 – 4 Juni 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sezairi akan tampil bersama musisi-musisi besar International seperti The Chicago Experience feat Danny Seraphine & Jeff Coffey, Jazzmeia Horn, Jesus Molina, José James, Makaya Mccraven, Mario Biondi, Matt Johnson, Nate Smith + Kinfolk, Peter Cincotti, Workshy, Stacey Ryan, serta beberapa musisi dari Tanah Air.

Di event tersebut, Sezairi tak sabar untuk menyanyikan lagu andalannya seperti It's You.

"Jadi tiap tahun saya datang ke Jakarta untuk menonton Java Jazz. Dan sekarang saya berhasil menjadi penampil. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata," ujar Sezairi.

Sezairi sendiri mulai dikenal di telinga penikmat musik Indonesia melalui hit single berjudul It’s You yang rilis pada tahun 2018 dan kemudian dirilis ulang dalam EP berjudul Undertones pada tahun 2020.

Lewat single It’s You Sezairi sukses menyabet 3x Platinum di Singapura, 3x Platinum di Indonesia dan 2x Platinum di Malaysia, serta berada di posisi #15 Spotify Global Viral 40, posisi #4 di Apple Music Indonesia Top 100 dan posisi #1 di Indonesia Youtube Music.

It’s you juga menjadi salah satu lagu di daftar lagu Spotify’s Hot Hits di Indonesia dan Apple Music’s Best of 2018: Editor’s Pick’s Global Playlist, bersanding dengan lagu-lagu populer di seluruh dunia.