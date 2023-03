JAKARTA - Natasha Wilona mengungkapkan 10 lagu pilihannya di channel Youtube BW, pada Selasa (7/3/2023).

Dalam video itu, Natasha Wilona mengungkapkan sangat mengagumi penyanyi asal Amerika Serikat, Ariana Grande.

Sehingga, kebanyakan lagu pilihan aktris 24 tahun itu tentunya lagu-lagu yang dinyanyikan Ariana Grande.

"Aku tuh suka banget Ariana Grande. I love her so much, dari personality-nya, dari stylesnya dia, suaranya ya udah jelaslah bagus banget," ungkap Natasha Wilona.

Berikut ini 10 lagu pilihan Natasha WIlona:

10. Ariana Grande - One Last Time

Ariana Grande merilis lagu One Last Time pada 2014 lalu. Lagu tersebut masuk dalam albumnya yang bertajuk My Everything.

Meski awalnya tak begitu populer, lagu tersebut berhasil memuncaki no.2 tangga lagu di Inggris pada tahun 2017. Lagu tersebut meraih 2.9 juta streaming dan 61.000 download.

9. Ariana Grande - Thank U, Next

Lagu Thank U, Next dirilis Arina Grande pada tahun 2019. Lagu tersebut didedikasikan Ariana Grande untuk para pria dalam kehidupannya. Mulai dari sang ayah hingga para mantan pacarnya.

Lagu yang video klipnya dibuat seperti film Mean Girls (2004) itu juga sukses merajai tangga lagu Billboard selama 7 minggu berturut-turut.

8. Selena Gomez - Kill Em with Kindness Selena Gomez merilis lagu Kill Em with Kindness pada 2015 lalu. Lagu bergenre pop tersebut masuk dalam album Revival. Tak lama setelah dirilis, musik video lagu itu menjadi salah satu yang paling banyak dibagi dan di-mention di Twitter. Selama sepekan, 'Kill Em With Kindness' di-mention sebanyak 204 ribu kali. 7. Roxette - Spending My Time Tak hanya lagu anak muda, Natasha juga menyukai lagu 'Spending My Time' yang dirilis Roxette pada 1991. Lagu tersebut masuk dalam album Joyride. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang galau setelah ditinggalkan oleh sang kekasih. BACA JUGA: Kocak! Ari Lasso Rebut Mic Ahmad Dhani Gara-gara Omongannya di Konser 6. Shania Twain - From This Moment Setelah Roxette, lagu lawas yang disukai Natasha Wilona adalah From This Moment milik Shania Twain. Lagu yang dirilis pada 1997 itu masuk dalam album Come On Over. Lagu From This Moment bercerita tentang dua orang yang sedang jatuh cinta dan mengikat janji untuk saling membahagiakan dan tak akan menyerah tentang cinta mereka hingga menikah. 5. Michael Jackson - Heal the World Lagu Heal the World dirilis Michael Jackson pada 1991. Lagu tersebut masuk dalam album Daengerous. Michael Jackson berharap lagunya bisa menginspirasi orang-orang untuk mencintai lingkungan dan bersikap baik pada satu sama lain. Kesuksesan lagu tersebut tak perlu ditanyakan lagi, bahkan setelah lebih dari 20 tahun dirilis lagu 'Heal The World' dihafal oleh semua kalangan. 4. Demi Lovato - Made in The USA Demi Lovato merilis lagu Made in The USA pada 2013 lalu dalam albumnya bertajuk Demi. Lagu tersebut juga dirilis berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Namun sesungguhnya, lagu tersebut bercerita mengeni hubungan romantis yang abadi yang terjadi di Amerika. 3. Miley Cyrus - The Climb Lagu The Climb yang dinyanyikan Miley Cyrus merupakan soundtrack dari film Hannah Montana: The Movie pada 2009 lalu. Kesuksesan lagu tersebut membuat Miley Cyrus mendapatkan penghargaan MTV Movie Award for Best Musical Moment dan Teen Choice Award for Choice Single. BACA JUGA: Keponakan Bicara soal Rencana Menikah Dewi Perssik, Tahun Ini? 2. Miley Cyrus - Flowers Lagu Miley Cyrus yang berjudul Flowers langsung populer setelah dirilis pada 12 Januari 2023 lalu. Suksesnya lagu Flowers terbukti dengan 100 juta kali putar dalam kurun waktu satu minggu perilisan. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Adele hingga BTS. Flowers milik Miley Cyrus seakan menjadi jawaban atas lagu When I Was Your Man dari Bruno Mars. Kabarnya, lagu tersebut sengaja dirilis untuk menyindir mantan suaminya, Liam Hemsworth dan dirilis tepat di hari ulang tahun pria asal Australia itu. 1. Ariana Grande - Be Alright Lagu terbaik pilihan Natasha Wilona lagi-lagi dari Ariana Grande. Lagu tersebut berjudul Be Alright yang dirilis 18 Maret 2016 dan masuk dalam album Dangerous Woman. Be Alright memang cocok didengar saat sedang merasakan kesedihan. Apalagi dalam liriknya, Ariana Grande seakan mengingatkan bahwa kesedihan bisa datang dan pergi. Sehingga apapun yang dihadapi akan segera menjadi baik-baik saja.

