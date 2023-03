JAKARTA - Evoria Festival hadir untuk memperingati Hari Musik Nasional 2023. Acara ini merupakan festival sekaligus konferensi musik populer yang difokuskan bagi para musisi pendatang baru terkurasi dan diadakan selama dua hari di beberapa venue di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada Sabtu dan Minggu, 11 - 12 Maret 2023.

Evoria Festival juga akan dimeriahkan oleh serangkaian penampilan dari beberapa band bintang tamu nasional terkemuka, di antaranya The Upstairs, The Adams, The SIGIT, The Panturas, HMGNC, Perunggu, Bottlesmoker, hingga The Sugar Spun. Masing-masing bintang tamu ini akan tampil di beberapa panggung Evoria yaitu di M Bloc Live House, Foya, dan Bloc Bar.

Festival Musik Evoria akan menampilkan aksi terbaik dari belasan musisi/band pendatang baru yang telah lolos kurasi, mengikuti program inkubasi bersama para profesional industri musik nasional serta telah melakukan tujuh showcase sebelumnya di beberapa venue di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Para pendatang baru terbaik angkatan pertama yang kerap dijuluki “Evoria 10” tersebut adalah Brian Rahmattio (Padang), Egi Virgiawan, Eleanor Whisper (Medan), Milka Eime, Shoki, Virdania, Reyner, Dayze (Medan), Pink Pitch, dan Hippotopia. Mereka diprediksi akan menjadi the next big thing dalam industri musik dalam negeri berikutnya.

“Selama mengikuti Evoria, saya mendapatkan banyak sekali wawasan dari mentor-mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Ilmu tersebut mempermudah saya untuk menyusun strategi dalam berkarya, baik dalam proses pembuatannya maupun pemasarannya. Tidak sampai di situ, saya juga mendapat banyak relasi baru dengan gigs setempat, media, dan teman-teman sesama emerging artist,” ujar Milka Eime, salah seorang solois dari Evoria 10.

Konferensi Musik Evoria yang digelar bersamaan waktunya dengan festival musiknya akan menghadirkan para pembicara praktisi profesional industri musik dan showbiz nasional yang bakal memaparkan berbagai topik penting, tips, trik, best practice yang sangat berguna bagi pemajuan karier musisi/band di kancah industri musik. Evoria Music Conference sendiri akan mengambil tempat di Creative Hall, M Bloc Space mulai pagi hingga sore hari pada 11 dan 12 Maret 2023.

Figur-figur musik terkemuka yang akan berbagi pada sesi ini di antaranya Armand Maulana (vokalis GIGI) yang akan berbicara tentang “Hidup dari Musik”, Arian 13 (Seringai) yang akan berbagi materi tentang strategi sukses menjual merchandise band. Selain itu masih ada David Karto (Synchronize Fest, Demajors) yang akan berbagi tips menembus festival-festival musik ternama, Angkuy yang akan bercerita pengalamannya tur konser keliling dunia bersama Bottlesmoker

