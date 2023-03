JAKARTA - Sebanyak 10 lagu hits yang ternyata ciptaan Ariel NOAH akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Ariel atau pemilik nama asli Nazril Irham tak hanya dikenal sebagai penyanyi tetapi seorang penulis lagu. Bakat di bidang musiknya telah dimiliki sejak usia belia.

Kemampuan Ariel dalam menulis dan menuangkan ide-ide nya dalam membuat lagu dimulai dari ia duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Ariel meraih kesuksesan ketika ia bergabung menjadi vokalis bersama band Peterpan. Saat itulah nama Ariel menjadi populer di kalangan masyarakat.

Kini sosok Ariel di mata musisi merupakan sosok yang hebat dan memiliki karya-karya lagu yang hits hingga saat ini.

10 Lagu Hits yang Ternyata Ciptaan Ariel NOAH

1. Yang Terdalam

Lagu ini merupakan lagu pertama yang ia ciptakan pada tahun 1998 kemudian dirilis bersama peterpan, grup musik rock yang dibentuk pada tahun 2000 di Bandung. Kini lagu tersebut berhasil populer sampai sekarang.

2. Ada Apa Denganmu

Lagu ini merupakan salah satu single paling populer di grup band NOAH. Lagu ini berhasil membuat Ariel meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMII) pada tahun 2005 sebagai pencipta lagu pop terbaik.

3. Mungkin Nanti

Selain Ada Apa Denganmu mendapat penghargaan AMII, Mungkin Nanti juga tak kalah hits. Lagu ini juga berhasil populer dan mendapat penghargaan Anugerah Planet Muzik pada tahun 2006.

4. Ku Katakan dengan Indah

Lagu yang satu ini juga erat kaitannya dengan hal mistis karena konon katanya saat melakukan rekaman lirik “Kau Hancurkan Hatiku” yang dilakukan secara berulang, terdengar suara perempuan yang ikut nyanyi pada lirik itu. Kini suara perempuan tersebut masih ada dan tidak bisa dihilangkan.

5. Semua Tentang Kita

Lagu yang ditulis Ariel pada tahun 2003 ini menceritakan tentang rasa rindu kepada seseorang. Lagu ini merupakan lagu yang sangat legendaris dan sangat booming pada kala itu.

6. Menghapus Jejakmu

Lagu ini diciptakan pada tahun 2007 dengan tema Move On dan dengan lirik yang sangat asyik. Satu tahun setelah lagu ini rilis lagu ini berhasil masuk kategori lagu paling populer pada acara penghargaan tiga negara, Anugerah Planet Muzik 2008.

Saking populernya ini lagu sampai diaransemen ulang dan dirilis sebagai single oleh Bunga Citra Lestari bersama Ariel pada tahun 2020.

7. Bintang di Surga

Dalam lagu ini Ariel memaknai bintang yang terletak di tempat luar biasa, seperti di surga yang indah. Tak kalah populer dari lagu-lagu yang lainnya, “Bintang di Surga” berhasil memenangkan Best Production di Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2005. Sementara itu, video musiknya memenangkan Video of the Year di MTV Indonesia Awards pada tahun 2006.

8. Dibalik Awan

Lagu ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak lagu populer yang diciptakan oleh Ariel. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang putus asa. Lirik dari lagu-lagu ini cukup menyentuh hati pendengarnya.

9. Walau Habis Terang

Lagu yang populer pada tahun 2008 ini bermakna tentang seseorang yang berusaha bangkit dari masa lalunya. Lagu ini juga sangat cocok didengar oleh seseorang yang sedang merasakan fase sulit berjuang dalam menjalani kehidupannya.

10. Mimpi yang Sempurna

Lagu ini dirilis tahun 2002 silam dalam album kompilasi kisah 2002 Malam. Lagu ini berhasil membuat nama grup musik peterpan naik daun di dunia hiburan tanah air.