JAKARTA - Star Media Nusantara merupakan talent management yang dimiliki dari MNC Group kembali menghadirkan acara yang sangat meriah di kota Bandung, Jawa Barat. Perhelatan kali ini bertajuk “The Journey of Stars” yang merupakan acara ke-enam kalinya dilaksanankan.

Pada acara ini teman-teman dari Star Media Nusantara membawa rombongan talent yang mereka miliki. Talent yang dibawa kali ini terdapat Mahalini Raharja, Keisya Levronka, Anggi Marito, Mark Natama, Sharen Fernandez, Olivia Pardede, Keljo, Awdella, Mirabeth, Agatha Chelsea, Alvin Jo, Rachel Manroe, Intan Ayu, dll. Nama-nama besar lainnya juga turut meramaikan acara yang diselenggarakan pada hari Rabu (22/2/2023).

Acara ini berlangsung selama satu hari di Above & Beyond, Bandung, Jawa Barat dan dilanjutkan dengan aktivitas promo pada media-media di Bandung. Penampilan setiap talent tentunya memiliki ciri khas dan aksi panggung yang menarik.

Mahalini Raharja juga turut menyanyikan lagu-lagu yang berada pada album perdananya “Fabula”. Keisya Levronka juga membawakan lagu terbarunya berjudul “Mengejar Matahari” dengan sangat elegant dan anggun.

Penampilan lainnya juga tentunya semakin meramaikan panggung yang disediakan. Kejutan juga terdapat pada acara kemarin, yakni ucapan ulang tahun kepada Febrian Ihsan yang merupakan salah satu penyanyi dari grup vocal 2nd Chance.

Febri pun menanggapi terkait ucapan ulang tahun yang diberikan “Jujur aku kaget, soalnya aku enggak tau ada apa gitu. Senang banget bisa ngerayain ulang tahun bareng teman-teman di Bandung. Terima kasih banyak Bandung”, pungkas Febrian 2nd Chance.

Ramainya penonton yang hadir juga menjadi bagian penting dari acara yang dilaksanakan ini. Setiap meja yang disajikan juga terisi penuh namun pada batas yang sesuai dengan kuota yang ada.

Kehadiran penonton yang berdatangan tentunya memberikan energi tersendiri bagi para talent yang tampil. Aksi panggung yang meriah tentunya membuat seluruh penonton bernyanyi dan berdendang bersama pada ajang itu. Keramaian yang aman dan kondusif membuat penonton yang hadir merasa aman dan nyaman.

Perhelatan ini tentunya memberikan kesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang hadir di kota Bandung.

Ibu Kania Indriani selaku General Manager of Brand Development & Marcomm Div. Head dari Star Media Nusantara berpendapat, “Kita buat acara The Journey of Stars sebagai bentuk promosi dari talent yang kita miliki untuk bisa memperkenalkan karya-karyanya kepada public. Selain itu juga, acara ini tidak hanya untuk menghibur melainkan juga menjadi salah satu acara untuk membantu para talent untuk semakin matang saat tampil dihadapan publik”, ujarnya.

Selain itu juga Rachel Manroe juga memberikan pendapat terkait dengan ajang showcase ini, “Ini seru banget acaranya, senang banget bisa ketemu banyak teman-teman di Bandung. Antusias warga Bandung seru banget”, imbuhnya.

Acara ini tidak akan berhenti sampai dikota Bandung, Star Media Nusantara berencana akan mengadakan acara The Journey of Stars di kota-kota lainnya. Tentunya dengan talent yang berbeda-beda dan konsep acara yang berbeda.

Kejutan juga turut disiapkan pada konsep yang sedang disiapkan oleh teman-teman dari Star Media Nusantara. Oleh karena itu tunggu kehadiran “The Journey of Stars” selanjutnya!

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

