JAKARTA - Anang Hermansyah tiba-tiba tampil gondrong saat menjadi juri di babak Spektakuler Show 5 Indonesian Idol malam ini, Senin (6/3/2023). Bukan tanpa alasan, suami dari Ashanty ini diketahui menepati janjinya kepada Neyl, jika ia sampai masuk ke 10 besar Indonesian Idol 2023.

Perjuangan keras Neyl membawa dirinya hingga ke 10 besar dan tampil di hadapan juri malam ini. Hal itu jelas membuat Anang harus menepati janjinya.

“Berasa balik lagi ke tahun 2000-an. Sebenarnya tahun 95-an pernah sepanjang ini,” ungkap Anang.

“Mending ganti nama sekalian deh, jadi Kuntilanang,” timpal David.

Pada malam ini, Neyl sendiri bisa dikatakan cukup sukses membuka babak Spektakuler Show dengan lagu milik Iwan Fals berjudul Pesawat Tempurku. Kelima juri bahkan memberikan standing ovation padanya, lantaran penampilan yang memukau.

Usai Neyl tampil, Anang tiba-tiba menghampirinya di atas panggung dan duet menyanyikan lagu tersebut. Seperti kembar, Anang dan Neyl terlihat sama-sama berambut gondrong dan tampil ala band rock and roll di atas panggung dengan rambut panjang terurai.

Penampilan Neyl makam ini bahkan sukses membuat para juri terkagum-kagum. Sampai Rossa kembali menantang Anang jika Neyl berhasil masuk ke dalam 3 besar.

"Ingat ya mas Anang, janji laki-laki adalah janji. Kalau Neyl masuk 3 besar mas Anang pakai you can see ya, hahahha," ujar Rossa.

"Kalau kamu masuk 3 besar, aku pakai you can see!," tegas Anang secara mantap.

Sementara itu, Neyl terdengar mendapatkan pujian dari BCL lantaran penampilannya yang diikuti dengan aksinya bermain gitar. Bahkan, BCL mengatakan bahwa Neyl merupakan kontestan yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam setiap penampilannya. “Kamu ini adalah salah satu kontestan yang perkembangannya pesat. Tadi aku lihat main gitarnya aduh! Terus tadi kamu juga lompat-lompat, berasa kaya nonton konser,” ungkap BCL.

