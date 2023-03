JAKARTA - Reza Rahadian telah merayakan ulang tahun pada 5 Maret 2023. Bintang Layangan Putus itu sudah memasuki 36 tahun.

Melalui akun instagram @officialpilarez, Reza Rahadian menuturkan harapan besarnya di momen ulang tahun. Sebagai aktor, Reza berharap dapat terus menyuguhkan karya untuk para penggemar.

"Semoga saya bisa terus berkarya bisa terus membagikan karya saya ke teman-teman dna bisa menikmati karya saya atas kecintaan saya terhadap dunia seni khususnya seni peran," kata Reza Rahadian, dikutip pada Senin (6/3/2023).

Bagi Reza, kesuksesan Reza sampai saat ini menginjak usia 36 tahun tak lepas dari dukungan penggemar. Menurutnya, jika tak ada support hingga doa, Reza merasa tidak akan di posisi seperti sekarang.

Reza Rahadian kemudian memberikan doa baik pada para penggemar. Dia ingin agar semua penggemarnya dapat berbahagia di berbagai aspek kehidupan.

"Berbahagia dalam setiap keputusan yang kalian ambil , dicintai orang-orang terdekat kalian. Rasa yang paling indah yang bisa kita celebrate bersama-sama adalah cinta dan kasih mudah-mudahan banyak orang yang menemukan cintanya" tutur Reza Rahadian.

Postingan di @officialpilarez pun ramai dikomentari netizen hingga rekan sesama artis. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, doa tulus pun ikut disertakan.

"Selamat bertambah umur sayang, makin bersinar dan bermanfaat," ujar Marcella Zalianty

"Happy Birthday Reza, sehat sukses dan bahagia selalu," kata Audy Item

"Happy birthday, may all wishes come true," ucap Roger Danuarta.

