JAKARTA - Sound of Love The Festival bukan hanya menyuguhkan sebuah konser dalam tema romantic love music, yang didalamnya mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah di hati para penikmat musik.

Lebih dari itu, Sound Of Love The Festival yang diselenggarakan pada tanggal 4 & 5 Maret di Tennis Indoor Senayan, Jakarta ini turut mengajak para penontonnya untuk mengekspresikan perasaan cinta kepada siapapun, terutama orang-orang yang ada di dalam hidupnya.

Tak hanya dilengkapi dengan spot-spot bertema cinta, para penonton juga diajak untuk mengirimkan pesan melalui sebuah layar bergerak yang sudah disediakan di panggung.

Sebuah pesan ditujukan kepada Risty yang mengungkapkan perasaannya mengenai sosok Risty yang dianggapnya menjadi yang terbaik di hidupnya.

"Risty dirimu adalah yang terbaik dari yang terbaik,"

Beberapa pesan juga berisi kalimat-kalimat pantun yang membuat penonton seisi Tennis Indoor Senayan dibuat senyum-senyum sendiri saat membacanya.

"Sasa abwa eskrim kalasan, kalo aku sih bawa perasaan,"

Ada pula yang mengirimkan pesan ucapan selamat datang kepada sosok bernama Niall. Tak lupa seseorang yang tak disebutkan namanya itu berharap Niall bisa menikmati konser malam hari ini.

"Welcome to Niall, enjoy the concert ya,"

Saat Marcell menyanyikan lagu Hanya Memuji yang di dalamnya terdapat lirik 'Ku Akui', dimanfaatkan oleh seseorang yang mengirimkan pesan kepada Esmal Diansyah bahwa dirinya mengakui Esmal adalah sosok yang terbaik.

"Esmal Diansyah, ku akui kamu the best,"

Pesan-pesan yang telah disampaikan melalui layar itu pun semakin memeriahkan suasana konser dan membuat penonton terhanyut dalam suasana penuh cinta dan kehangatan yang tercipta.

