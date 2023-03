JAKARTA - Lead rapper NCT Dream, Jaemin mengungkapkan bahwa NCTzen Indonesia menggemaskan dalam konferensi pers The Dream Show 2: In A Dream, in Jakarta di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu (4/3/2023).

“Ada satu alasan mengapa saya gak sabar untuk melakukan konser di Indonesia yaitu, beberapa kali ke sini dan terlihat betapa antusiasnya para fans, dan sangat menggemaskan!” ujar Jaemin.

BACA JUGA:NCT Dream Belajar Bahasa Indonesia Demi NCTzen Indonesia

Jeamin pun menuturkan jika teriakan para penggemar, menjadi salah satu hal yang dia sukai saat melakukan tur dunianya di Indonesia. Dimana hal tersebut membawanya bernostalgia pada masa-masa World Tour bertajuk “The Dream Show” pada tahun 2020 silam.

“ Salah satu alasan yang saya suka world tour di Indonesia soalnya teriakan fans yang luar biasa” tambah jeamin.

Maknae NCT Dream, Jisung turut mengingat kembali momen konser pada tahun 2020 pada saat Jisung dan kawan-kawan begitu dekat dengan para penggemar, sampai bisa melihat wajah NCTzen dari dekat. “ Momen-momen yang di ingat saat konser saat itu, ketika dekat sama fans. Karena biasanya kalau dari panggung kan, enggak bisa lihat ekspresi NCTzen secara jelas. Tapi pas mendekat, saya bisa memastikan wajah fans yang senang. Itulah yang membuatku senang,” tambah Jisung. BACA JUGA:Fuji Sukses Punya Rumah Idaman di Usia 20 Tahun: Impian sejak Kecil Terwujud Ini bukanlah pertama kalinya Jaemin, maupun Jisung datang ke Indonesia. Keduanya sudah sangat sering kembali ke Indonesia untuk tampil di berbagai acara salah satunya seperti festival Allo Bank, 2022 dan beberapa acara lainnya. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara, yang menggelar konser tunggal NCT Dream yang bertajuk The Dream Show 2 : In A Dream, in Jakarta. BACA JUGA:Cerita Yeni Inka Menikah dengan Polisi, PDKT saat Masih Punya Pacar

