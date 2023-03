JAKARTA- Haechan, salah satu personel boy group NCT Dream mengungkapkan bahwa ia dan kawan-kawannya belajar bahasa Indonesia, agar mampu berinteraksi dengan NCTzen Indonesia.

“Kami enggak sering datang ke Indonesia dan berinteraksi dengan fans. Oleh karena itu, kami juga belajar bahasa Indonesia agar bisa berinteraksi dengan para penggemar,” ujar Haechan dalam konferensi pers The Dream Show 2: In A Dream, di Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu (4/3/2023).

Main vocal dari NCT Dream ini, mengutarakan bahwa boy group nya juga berpikir keras untuk memberikan yang terbaik bagi para fans Indonesia. Mereka ingin menunjukkan sesuatu yang dapat membahagiakan para penggemarnya.

NCT Dream akan melangsungkan konser bertajuk NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2: In A DREAM' in JAKARTA" mulai dari tanggal 4 Maret hingga 6 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Febrina Agusta Sibuea selaku promotor dan Direktur Dyandra Global Edutainment, mengutarakan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian maupun dari pihaknya sendiri, terdapat lebih dari 1.000 personel yang dikerahkan untuk menjaga keamanan selama konser berlangsung. Tak hanya dari pihak kemananan, wanita yang kerap disapa dengan nama Miss E ini juga menuturkan jika pihaknya juga menambah tim medis yang ada. “ Dari segi pengamanan , dari pihak kepolisian akan mengerahkn minimal 750 personil setiap harinya dan dari kita sendiri ada tambahan sekitar 350 tambahan untuk pengamanan. Jadi ada lebih dari 1000 pengamanan. Sedangkan dari segi medis pun kita sudah menambah jumlahnya, dibanding konser sebelumnya” papar Febrina.

