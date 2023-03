JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta baru-baru ini mengunggah momen kebersamaannya dengan sang ibunda, Venna Melinda. Dalam unggahannya, Verrell tampak membagikan beberapa foto dirinya bersama sang ibu dan juga adiknya, Athalla Naufal.

Tak banyak kata-kata yang tertulis dalam unggahan fotonya bersama Venna. Namun, dari tulisan yang tak panjang itu bisa dilihat seperti apa rasa sayang, cinta, dan kagum Verrell pada ibundanya.

"Untuk perempuan nomor satu dalam hidupku.. I love you mom.. more than I can say..," tulis Verrell pada keterangan fotonya bersama Venna Melinda.

Melihat unggahan putranya, lengkap dengan keterangan foto bertuliskan kalimat cinta, Venna Melinda lantas membalasnya. Bahkan ia menyelipkan sebuah doa agar kelak dirinya bisa berangkat umrah.

"Love you More kakak @bramastavrl ,, Insya Allah bisa umroh ya kak," kata Venna Melinda.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan beragam komentar dari para netizen. Termasuk perasaan bahagia lantaran kini Venna sudah bisa tersenyum usai kejadian nahas yang menimpanya.

"Nach mending gini adem liatnya,anak2 yg selalu ada dan sayang buat mom nya," kata harta***.

Follow Berita Okezone di Google News

"Diratukan oleh anaknya. Sehat selaluuu," sambung tenot***. "Sehat selalu Mba Venna cantik bersama anak²nya yg baik banget, sayang sama Mamanya, tambah sukses yaa buat Verrell & Athala," lanjut sulistya***.