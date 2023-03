JAKARTA - MNC Pictures dan MNC Animation baru saja merilis sebuah karya berjudul Kiko In The Deep Sea. Film yang dirilis mulai 23 Februari 2023 kemarin, bahkan sudah bisa disaksikan di beberapa bioskop yang tersebar di Indonesia.

Joanna Andrea bahkan berkesempatan untuk bisa menyaksikan film tersebut. Gadis 17 tahun ini bahkan mengaku takjub dengan film bertema dunia bawah laut tersebut.

Menurutnya, Kiko In The Deep Sea bukan hanya menyuguhkan aksi superhero. Tetapi juga memiliki makna mendalam bagi penontonnya.

"Menurut aku film ini bermakna, karena selain superhero gitu gitu kan seru," ujar Joanna Andrea saat ditemui usai nonton film Kiko In The Deep Sea, di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Maret 2023.

Menariknya, Joanna menyebut bahwa Kiko In The Deep Sea bukan hanya cocok ditonton sebagai hiburan untuk masyarakat, terutama anak-anak. Pasalnya, ada edukasi yang bisa diterapkan oleh anak-anak usai menonton film tersebut.

"Kayak ada upaya pelestarian lingkungannya juga ada, terus kerjasamanya juga ada, amazing," jelasnya.

Joanna sendiri mengaku sangat terhibur dengan alur cerita. Bahkan ia mengaku sama sekali tak merasa bosan ketika menyaksikan film tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

"Seru lah pokoknya, klimaksnya juga bukan yang sekali doang, ini berkali-kali nggak bosen banget," terang Joanna Andrea.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star mengaku baru pertama kali menonton film animasi karya Indonesia. Ia bahkan mengaku cukup menikmati film Kiko In The Deep See.

"Animasi anak-anak buatan Indonesia iya pertama kali dan enjoy," pungkasnya.