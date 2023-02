JAKARTA - Enam band Indonesia era 90-an yang masih eksis sampai sekarang akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Diketahui musik era 1990-an masih menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian band 1990-an masih diminati seiring menurunnya band di era saat ini.

Berikut enam band Indonesia Era 90-an yang masih eksis sampai sekarang.

1. Dewa 19

Dewa 19 debut dengan meluncurkan album perdana bertajuk 19. Angka itu diambil usia personel Dewa saat itu 19 tahun, Kemudian dikenal Dewa 19. Album perdana Dewa 19 meledak dan laris di pasaran.

Album 19 mempunyai jagoan seperti lagu Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Dewa 19 menjadi band top Tanah Air. Dewa 19 berhasil menyabet 2 penghargaan di BASF Awards 1993, masing-masing untuk kategori Pendatang Baru Terbaik" dan Album Terlaris 1993.

2. Slank

Slank menghadirkan album perdana bertajuk Suit-Suit... He-He (Gadis Sexy). Slank saat itu hadir dan lekat dengan nuansa rock. Lagu andalan album ini adalah Memang dan Suit-Suit... He-He (Gadis Sexy). Slank saat itu diisi oleh Bimbim, Kaka, Indra Q, Bongky, dan Pay.

Sheila on 7 debut dengan album self titled Sheila On 7 (1999). Album ini langsung meledak. Album mempunyai hits jagoan seperti lagu Dan, Kita, J.A.P (Jadikan Aku Pacarmu), Perhatikan, Rani! dan Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Sheila on 7 salah satu band yang membangkitkan kembali era band muda di Indonesia pada era milenium.

Padi debut dalam album bertajuk Lain Dunia yang hadir pada 1999. adi muncul dengan lagu-lagu kompleks yang ditandai dengan aransemen dua gitar yang hampir selalu berbeda dalam tiap frasa dalam tiap lagu. Padi mendapatkan penghargaan seperti platinum pada bulan April 2000 dan quadruple platinum pada tahun 2001.

5. Gigi Band

Gigi debut dalam album bertajuk Angan pada 1994. Album angan mempunyai 9 buah lagu dengan hits single lagu yang berjudul Angan dan Kuingin. Hingga saat ini Gigi masih eksis dan menjadi band papan atas Indonesia. 6. Jamrud

Jamrud memulai debut dengan album Nekad. Jamrud menjadi band dulu digandrungi anak muda. Ia dikenal dengan lagu seperti Ayam dan Rasa Cinta Padamu. Album ini mulai direkam di Triple M sejak Juni hingga Agustus 1995. Video klip yang pertama adalah Nekad dirilis seminggu setelah album rilis. Disusul rilisnya video klip kedua Ayam dirilis pada bulan Juni 1996.