JAKARTA - Prince of My Heart, salah satu konten original Vision+ telah sukses digelar. Dalam acara ini dihadirkan Gabriel Prince dan para Prince Hectic, sebutan dari penggemar Prince yang datang secara langsung, maupun yang menyaksikan secara live streaming melalui Vision+.

Rick Soerafani, selaku Head of Production Vision+ mengungkapkan akan memantau anemo penonton hingga bulan depan bagaimana perkembangan dari acara ini.

โ€œ Ya kalau ke depannya bagus secara performance, kita akan coba lagi dengan Prince atau artis-artis pendatang baru lainnya,โ€ ujar Rick saat ditemui di Ballroom Kuningan City Mall, Kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Rick Soerafani menambahkan jika acara Prince of My Heart, merupakan event kerjasama yang ditawarkan oleh E-motion entertainment kepada Vision+. Yang pada akhirnya disambut dengan baik oleh pihak Vision+.

โ€œUntuk event Prince of my heart ini kita kerjasama dengan e-motion , Kebetulan E-motion menawarkan kerjasama untuk kita bisa live streaming dan VOD untuk fan meeting dari Gabrielle prince,โ€ papar Rick.

Segera setelah persetujuan yang ada, Vision+ melakukan live streaming dengan tujuan agar para fans Prince di luar kota Jakarta, juga dapat menyaksikan keseruan fanmeeting dalam acara Prince of My Heart hari ini. Rick Soerafani mengaku tertarik mengangkat acara Prince of My Heart, karena Vision+ berkolaborasi dengan Musik TV.

โ€œYang mana di Musik TV, Prince juga mulai melangkah sebagai penyanyi dengan dua singlenya yaitu Maybe dan Solicitude, kemudian ada Roy yaitu adiknya yang ikut kolaborasi,โ€ kata Rick.

Acara Prince of My Heart ini ditargetkan untuk seluruh Prince Hectic, millennial yang disasar oleh Vision+ di tahun 2023, mengingat usia Prince yang juga masih 18 tahun. Acara hari ini dapat para Prince Hectic saksikan secara streaming melalui aplikasi Vision+.

