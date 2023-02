JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol 2023, Novia, tampil dengan membawakan lagu Lesty Kejora berjudul 'Egois' di panggung Spektakuler Show, Senin (27/2/2023).

Mulanya, Novia masih melantunkan lagu tersebut dengan ciri khas suaranya seperti biasa. Sampai pada pertengahan lagu, alunan musik koplo ala dangdut mulai terdengar, namun Novia masih tetap bertahan pada suara powerful miliknya. Hingga akhirnya, Novia pun mulai menunjukan cengkok ala dangdut di depan para juri.

Tanpa menghilangkan suara powerfull khas Novia, kontestan satu ini tetap sukses membawa genre dangdut. Bahkan, semua juri rela bangun dari kursi dan melakukan standing ovation.

Setelah lagu selesai, Rossa pun terheran-heran melihat penampilan Novia.

"Waw pertunjukan apa barusan itu ya , gokil, ini pertunjukan kelas tinggi," ujar Rossa, Senin (23/2/2023).

Rossa lantas memuji secara spesifik penampilan Novia dalam membawakan lagu dangdut. Dari mulai teknik vokal, hingga Novia berani menyuguhkan cengkok dangdut.

BACA JUGA:Rony Dapat Pujian Judika saat Bawakan Lagu Dangdut Rhoma Irama di Indonesian Idol 2023

"Ini antara kehebatan bermain teknik vokal, perasaan, gimana cara kamu menginterpretasikan lagu, sampai akhirnya kamu pamer bahwa kamu juga bisa menyanyikan cengkok dangdut dengan indah, Novia you still the light," tutur Rossa.

Dari semua alasan itu, Rossa mantap mengatakan bahwa Novia adalah kontestan Indonesian Idol XII favoritnya malam ini.

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)