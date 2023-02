JAKARTA - Syakir Daulay sedang berkonflik dengan keluarga. Syakir disebut anak durhaka karena telah dua tahun tidak pulang ke rumah.

Keluarga sempat kesulitan untuk menghubungi Syakir. Ketika kasus ini ramai, Syakir Daulay pulang ke rumah pada Senin (27/2/2023).

Syakir kemudian mengabadikan kepulangannya ke rumah di Instagram Story pribadinya. Zikri Daulay menyebut kepulangan Syakir Daulay hanyalah untuk konten semata.

"Syakir belum ada omongan apa-apa ke orangtua, belum ada minta maaf sama sekali. Hanya datang say hi, bikin Story, hanya untuk publisitas dia saja," kata Zikri Daulay saat ditemui di kediaman orangtuanya, di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Zikri juga merasa jika adiknya itu tidak akan memberikan respons kepada keluarga apabila tidak ada media.

"Karena dia nggak akan dateng kalau nggak ada media, sorry to say memang itu faktanya," ungkap Zikri Daulay.

Syakir pun pulang ke rumah meski ketika pulang permasalahan internal dengan keluarga belum ada yang terselesaikan.

"Nah kalau Syakir jika akhirnya menggunakan media setelah dua tahun kita nggak ketemu dan nggak komunikasi karena dia nggak bales," papar Zikri Daulay.

Zikri tak segan menyindir Syakir yang sulit dihubungi bak punya kesibukan melebihi seorang presiden. "Cuma saya amazing saja. Berarti, adik saya keren banget nih, kesibukannya sudah melebihi presiden," pungkas Zikri Daulay. Sementara itu, Zikri Daulay meminta ruang agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada media.