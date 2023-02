JAKARTA - Glenn & The Vicious Boys mempunyai misi untuk melestarikan musik punk di Indonesia. Mereka mencoba menghadirkan single ketiga berjudul Sarkas.

GTVB begitu nama singkat dari Glenn & The Vicious Boy di kota Bandung sewaktu masih Buluk ex Superglad ikut menjadi anggota band ini dengan melepas single dan album perdana Silaturasa mendapatkan respons positif.

Tidak butuh lama kembali setahun kemudian di 2022, GTVB melepas single ke 2 Kita Kuat Bersama di Hard rock Cafe Jakarta. Kini mereka tengah menggarap video single Sarkas di Bali.

"Jadi kedatangan kita ke bali dalam rangka bikin video klip sekaligus launching single ketiga yang judulnya Sarkas yang diciptain Buluk sewaktu masih bergabung di GTVB, sarkas itu sendiri artinya tendencies pada orang yang melupakan pada pertemanan, udah temenan lama tapi lupa, kenapa Bali yang kita pilih sebagai tempat peluncuran single ke 3 ini karena kita mau ketemu teman teman di Bali yang udah kayak rumah kedua buat kita," ujar Glenn.

GTVB melibatkan musisi punk sebagai sutradara klip. Glenn bersama GTVB adalah terus bermain musik punk sampai kapanpun tidak kenal batas usia. Kini mereka mencoba kembali menghidupkan musik punk.

"Tidak ada kata berhenti berkarya sampai kapanpun dan gw akan terus memperjuangkan PUNK karena keinginan gw berslogan Up the Punks, Punk is Elite dan di skena punk itu sendiri Brotherhood-nya emang bener bener kental dan solid," ujarnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)