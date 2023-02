JAKARTA - Masyarakat Kota Temanggung, Jawa Tengah dan sekitarnya, baru saja dihibur lewat festival musik lintas genre pada Jumat dan Sabtu, 24-25 Februari 2023 kemarin. Berlangsung di Gedung Pemuda Temanggung, Loconcert Manajemen yang merupakan divisi bidang seni dan pertunjukan di bawah naungan Locarpet Craft, menggelar Locshow #2.

Sebelumnya, Locshow #1 telah sukses digelar pada Januari lalu di Kota Magelang. Hal itulah yang membuat Loconcert Management kembali menghadirkan pertunjukan yang inovatif.

Berbeda dengan Locshow #1, pada Locshow #2 di Kota Temanggung, pihak penyelenggara menyajikan konsep visual yang terinspirasi Marvel Comics. Konsep tersebut bahkan diimplementasikan lewat berbagai media aktivasi, salah satunya poster digital pengisi acara yang sengaja didesain menyerupai superhero dalam komik.

Sementara itu, lokasi pertunjukan festival musik tersebut juga memiliki konsep komik lawas Marvel. Visualisasinya bahkan didemonstrasikan apik di panggung Locshow cukup dengan cukup detail secara mandiri agar para penonton bisa semakin mendapat kepuasan maksimal saat menyaksikan Locshow #2.

14 musisi lokal dan nasional lintas genre bahkan telah tampil dalam Locshow #2 yang digelar pada dua hari kemarin. Di hari pertama musisi seperti Conflict Go, Prison of Blues hingga Rebellion Rose diketahui tampil menghibur masyarakat, sedangkan di hari kedua, giliran The The The, Confused sampai Stand here Alone, yang sukses memeriahkan acara.

“Kita arungi dinginnya malam di Temanggung, bersama-sama kembangkan layar, persiapkan ombak samudera-mu, sampai jumpa di area dan sehat selalu saudaraku!,” ucap para personil Rebellion Rose.

Pada Locshow #2 penyelenggara mengaku sengaja lebih berani dalam memilih line up musisi yang akan tampil. Terlebih, sebagian besar musisi tersebut belum pernah tampil di Temanggung.

Meski begitu, animo masyarakat diketahui cukup tinggi. Mengingat, Locshow #2 bukan hanya menampilkan festival musik tetapi juga mendukung UMKM untuk terlibat dalam acara ini. Menariknya, pengunjung bisa sekaligus berbelanja music merchandise dan rilisan fisik musik favorit di booth yang tersedia. Beragam makanan-minuman UMKM juga bisa dibeli dan dinikmati di dalam venue. Sementara itu, Locshow #2 juga memiliki Locarpet Mineral, yang merupakan air mineral kemasan produksi Locarpet. Locarpet sendiri merupakan sebuah merek dagang industri kreatif yang berasal dari Magelang, Jawa tengah. Perusahaan yang baru didirikan di 2020 ini berfokus pada produksi karpet custom, di mana desainnya dapat mengikuti permintaan konsumen.