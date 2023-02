JAKARTA - Danil merupakan satu kontestan yang harus pulang pada Babak 12 besar Spektakuler Show Indonesian Idol XII pada Senin (20/2/2023).

Sementara itu, Anggis yang berkesempatan untuk menyanyikan lagu sang idola, Mahalini, mendapatkan kejutan. Anggis disapa dan dipuji langsung oleh penyanyi aslinya.

"Thank you so much buat Indonesian Idol. Keren banget," ujar Mahalini.

Selain itu ada juga Rahman yang membawakan lagu salah satu juri yaitu Rossa dengan style reggae. Ia berhasil membuat Rossa dan David kagum dengan penampilannya.

Beberapa finalis lain seperti Salma, Neyl, Rony, Nabilah, mendapatkan komentar positif dari para juri. Sementara Paul, Dimansyah, Novia, Alfredo, Syarla pun tak kalah memberikan penampilan memukau.

Nantikan keseruan Spektakuler Show 4 karena akan ada penampilan spesial dari para finalis dengan membawakan lagu dangdut Indonesia.

Tonton babak Spektakuler Show Indonesian Idol setiap Senin pukul 21.30 WIB live dari studio RCTI+, studio tercanggih di Asia.

Jangan lupa untuk vote terus idola kaliam agar bisa terus berada di panggung Indonesian Idol.

