ARTIS cantik asal Sumedang. Salah satu daerah di Jawa Barat yang identik dengan jajanan tahu khasnya ini mencetak deretan selebriti kenamaan Tanah Air.

Tak hanya berbakat, para artis ini juga punya paras menawan yang mampu memikat penggemarnya. Pantas saja jika mereka mampu menaklukkan industri hiburan dan eksis hingga saat ini.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 artis cantik asal Sumedang, dilansir dari berbagai sumber.

1. Rossa

Artis Cantik Asal Sumedang. (Foto: Rossa/Instagram/@itsrossa910)

Rossa merupakan salah satu penyanyi terkenal yang kerap muncul di televisi sebagai penampil maupun juri pada ajang pencarian bakat. Pemilik nama lengkap Rossa Roslaina Sri Handayani ini lahir di Sumedang, 9 Oktober 1978.

Nama Rossa melejit berkat karya-karyanya di dunia musik tanah air. Ia juga merupakan salah satu artis Indonesia terlaris berdasarkan penjualan albumnya yang mencapai 5 juta kopi. Album The Best Of Rossa bahkan menduduki peringkat ke-10 sebagai daftar album Indonesia terlaris sepanjang masa.

2. Icha Nadya Artis Cantik Asal Sumedang. (Foto: Icha Nadya/Instagram/@ichanadyanf) Icha Nadya merupakan model dan aktris yang lahir pada 5 Januari 1993. Ia mengawali karier di dunia modeling dengan bergabung bersama Lux Model. Perempuan alumni SMAN 1 Sumedang ini semakin melebarkan sayapnya dengan bermain di film layar lebar berjudul “7 hari 24 jam” bersama Dian Sastrowardoyo. 3. Syntia Fitriyani Artis Cantik Asal Sumedang. (Foto: Syntia Fitriyani/Instagram/@syntiafitriani) Masyarakat Indonesia tentu mengenal sosok presenter Syntia Fitriyani yang sering muncul di layar kaca. Ia lahir di Sumedang, 9 April 1992. Namanya mulai dikenal setelah mewakili Jawa Barat dalam ajang Miss Indonesia 2015. Syntia telah memerankan iklan dari salah satu sabun wajah. Dirinya juga pernah bermain dalam berbagai film pendek di Bandung dan juga memerankan salah satu tokoh dalam serial televisi Tukang Ojek Pengkolan. 4. Rurin Nirmala Artis Cantik Asal Sumedang. (Foto: Rurin Nirmala/Instagram/@rurinnirmala) Sosok Rurin Nirmala merupakan salah satu artis cantik asal Sumedang yang malang melintang di industri hiburan tanah air. Perempuan kelahiran 17 Mei 1992 telah banyak menjadi bintang iklan produk makanan dan transportasi. Ia juga kerap menjadi pemeran dalam berbagai sinetron, FTV, film layar lebar hingga video klip lagu dari sebuah grup musik. Tidak hanya itu, Rurin Nirmala pernah merilis sebuah album pada 2013 berjudul Cinta Itu Kamu. 5. Ucie Sucita Aktris dan penyanyi, Ucie Sucita merupakan perempuan kelahiran Sumedang, 28 Mei 1990. Ucie yang dikenal sebagai sosok penyanyi dangdut ini pernah meraih penghargaan sebagai Artis Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Wanita Terpopuler di Indonesia Dangdut Award. Terlepas dari kesuksesannya di dunia tarik suara, Ucie juga mendalami seni peran dengan menjadi pemeran dalam beberapa sinetron dan FTV.