JAKARTA - Event #NgeShortsBareng yang digagas oleh StarHits dan YouTube Indonesia sudah berhasil menarik beberapa konten kreator berbakat dengan konten yang kreatif dan menghibur. Salah satu kreator Jakarta yang bergabung dalam manajemen StarHits adalah Albertus atau yang biasa dikenal dengan konten kreator teknologi dengan nama YouTube Channel Bertustustus.

Albertus mengatakan bahwa pada awalnya, dirinya adalah seorang karyawan kantoran yang diminta mengurus tentang ads. Pada akhirnya, ia membuat akun di platform video pendek, kemudian membuat satu konten tentang tips ponsel. Beruntung, satu tips yang baru ia unggah mendapatkan views yang tinggi. Dari situ, Albertus memutuskan untuk fokus menjadi konten kreator. Kini, konten Albertus tidak terpaku pada tips ponsel saja melainkan tentang semua hal yang berbau teknologi.

“Lebih beragam sekarang. Karena kan kalo dulu kan bener-bener harus (merek) ponsel doang, nih. Nah sekarang tuh kayak aku lebih ngerasa orang-orang lebih seneng ketika aku bikin video tentang tips and trick gitu. Jadi tips and trick tentang teknologi tapi secara general,” ujarnya.

Berkecimpung sebagai konten kreator teknologi, Albertus ternyata terinspirasi oleh konten kreator yang dikenal kerap me-review barang-barang berbau teknologi yaitu David Gadget-in. Albertus bahkan mengaku bahwa kiblat masalah teknologi untuknya adalah David. Namun Albertus tentunya akan menjadi kreator teknologi dengan konsep yang khas dirinya sendiri.

Menjadi konten kreator pastinya tidak luput dari kesulitan atau struggle yang harus dihadapi, seperti Albertus yang mengatakan bahwa sebagai kreator, dirinya harus selalu berjuang melawan mood yang terkadang membuatnya malas membuat konten. Tak hanya itu, struggle lain yang harus hadapi adalah berkurangnya jam tidur.

Memiliki nama YouTube Channel yang unik, ternyata Albertus ingin menonjolkan nama panggilannya agar lebih mudah diingat oleh para subscribers.

Seperti yang kita tahu, konten kreator yang membahas teknologi sangat menjamur di Indonesia. Maka dari itu, untuk menjaga agar viewers-nya stabil bahkan meningkat Albertus memiliki strateginya sendiri.

“Harus lucu. Sekarang lagi model bikinnya ke arah lucu, sih. Terus udah gitu aku lebih ke cerita sekarang. Jadi kayak kan sekarang tuh aku kayak ‘Jadi gini’, terus aku ceritain ada apa sih sebenernya background story-nya, kayak solving problem-nya tuh kayak gimana. Gitu kalo sekarang,” jelas Albertus.

Seperti yang sudah diumumkan oleh YouTube akhir di akhir tahun lalu, konten YouTube Shorts kini sudah bisa mulai dimonetisasi dengan syarat-syarat tertentu. Albertus mengatakan bahwa dirinya tentunya senang sekali.

“Mana ada lagi sih platform yang video pendek dan udah bisa dimonetisasi. Kan baru cuma YouTube Shorts aja gitu. Dan ini menurut aku game changer sih buat di dunia video pendek. Jadi gak cuma video panjang aja yang dimonetisasi,” jelas Albertus.

Sebagai konten kreator teknologi yang kerap memberikan tips and trick, Albertus berharap dirinya dapat lebih dikenal oleh banyak orang bahkan menjadi top of mind para netizen dalam dunia tips and trick teknologi di Indonesia. Ia juga berharap jika para subscribers-nya bisa mendapatkan manfaat setelah menonton videonya.

Kepada masyarakat yang baru akan memulai kiprahnya di dunia konten kreator, Alebertus menyampaikan bahwa satu hal yang harus diperhatikan adalah konsisten. Dan yang paling penting adalah menjadi bermanfaat bagi para viewers.

“Karena semakin kamu bermanfaat pasti orang akan subscribe kamu dan akan share terus video kamu,” kata Albertus.

Tak lupa, Albertus juga menyampaikan pesan kepada subscribers-nya untuk sampaikan hal-hal yang ingin dibahas oleh Albertus. Sebab Albertus juga tentunya membuat konten untuk para subscribers. Ia juga berpesan untuk selalu menonton videonya.

Buat yang penasaran dengan konten teknologi khas Albertus, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Bertustustus, ya!

