JAKARTA - Pernikahan Reza Arap dan Wendy Walter yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun sudah tak lagi bisa dipertahankan. Gagalnya mediasi dalam sidang perdana perceraian, membuat gugatan Wendy Walters terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan hanya tinggal menunggu putusan hakim.

Meski pernikahan pertamanya gagal, Arap mengaku tak memiliki trauma terkait pernikahan. Hal itu bahkan disampaikannya secara langsung saat menjadi bintang tamu di YouTube The Leonardo's.

"Pasti lah, faith-nya masih ada," ungkap Reza Arap, dikutip pada Jumat (24/2/2023).

Bukan tanpa sebab, personil Weird Genius ini mengaku tak trauma menikah. Pasalnya, pria 35 tahun ini masih ingin memiliki keturunan.

"Kalau di otak gue, i wanna have legacy, my own legacy. Jadi gue pengen punya Arap junior, sesimpel itu aja," jelasnya.

Bintang film Modus ini mengaku bahwa kegagalan rumah tangganya bersama Wendy Walters bukanlah sebuah penyesalan. Bahkan menurutnya, perpisahan mereka adalah sebuah cara pembelajaran hidup.

"Kalau gak begitu kan sama-sama gak ada yang belajar," bebernya. Lewat video tersebut, Arap tampak memberikan pesan untuk siapapun yang hendak menikah. Salah satunya untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum naik ke pelaminan.