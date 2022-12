SEOUL - Aktris Korea Selatan, Kim Go Eun belakangan jadi perbincangan warganet karena muncul rumor kencan.

Belum lama ini, bintang drama Goblin itu disebut menjalin asmara dengan pesepak bola Timnas Korea Selatan, Son Heung Min.

Kabar tersebut langsung ditepis pihak agensi Kim Go Eun, BH Entertainment. Mereka menegaskan artisnya tidak menjalin hubungan apapun dengan Son Heung Min.

“Rumor kencan itu tidak benar,” ungkap pihak agensi dilansir dari Soompi, Selasa (20/12/22).

Pihak agensi juga menegaskan bahwa Go Eun dan Heung Min tidak pernah bertemu sama sekali.

Jika dikaitkan dengan aktrisnya yang mendukung Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022, itu lantaran Kim Go Eun memang selalu menjadi supporter setia tim sepak bola asal Negeri Ginseng itu.

“Keduanya tidak pernah bertemu. (Kim Go Eun) selalu menjadi pendukung sebagai warga negara (Korea) terutama selama musim Piala Dunia,” tambahnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sebelumnya, Kim Go Eun dikabarkan menjalin asmara dengan Son Heung Min lantaran mengikuti sebuah akun sosial media yang diduga milik pesepak bola itu.

Rumor itu semakin merebak setelah lawan main Jung Hae In di film Tune In For Love ini kedapatan memberi dukungan untuk Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut pun menghebohkan netizen dan para penggemar. Namun kini, pihak agensi Kim Go Eun memastikan rumor tersebut tidaklah benar.