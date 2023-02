JAKARTA - Artis wanita ini pernah dicecar pertanyaan soal keperawanan oleh Deddy Corbuzier. Beberapa memilih untuk menjawab santai, namun ada pula yang langsung melayangkan kritikan pedasnya pada suami Sabrina Chairunnisa tersebut.

Keperawanan menjadi sebuah hal yang cukup tabu untuk dibicarakan, terlebih di Indonesia. Bahkan banyak orang menganggap jika keperawanan adalah sesuatu yang sakral dan tak elok jika harus diumbar didepan publik.

Hal tersebut membuat Deddy Corbuzier kerap mendapatkan kritikan usai melontarkan pertanyaan terkait keperawanan kepada beberapa bintang tamu wanita di acaranya. Bahkan ia sampai dihujat oleh netizen lantaran pertanyaan tersebut.

Berikut, artis wanita yang pernah dicecar soal keperawanan oleh Deddy Corbuzier:

1. Meyden

1. Meyden

Seleb TikTok sekaligus pro gamer Mobile Legends, Meyden, menolak sesi wawancaranya dalam podcast milik Deddy Corbuzier tayang. Nahasnya, Deddy dan Agung Karmalogy tampak menyindir pemilik nama asli Melinda Rohati tersebut lantaran memilih untuk membatalkan penayangan podcast tersebut.

Setelah diusut, rupanya Meyden merasa keberatan dengan isi pembicaraan dalam podcast tersebut. Menurutnya, pembicaraan dalam podcast tersebut cukup merendahkan wanita dan keperawanannya dijadikan sebuah lelucon.

"Kalau lu jadi cewe lu dapet pertanyaan 'jual apa aja di tiktok? Pernah jual perawan gak? oh iya gimana mau di jual kan g perawan' dan cowok itu ketawa terbahak-bahak dengan lelucon yang dia bikin, apa perasan lu?," kata Meyden di media sosialnya.

2. Catheez

2. Catheez

Gamer sekaligus konten kreator Catheez sempat ditanya soal keperawanan oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya. sempat menjawab bahwa dirinya hingga saat itu masih perawan, pria 46 tahun ini justru tak percaya.

Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan berkali-kali terkait hal itu. Seolah tak mempercayai bahwa masih ada anak muda yang perawan.

"Berarti, kamu masih perawan?," tanya Deddy Corbuzier.

"Iya, gak percaya ya?," jawab Catheez santai.

"Nggak, nggak percaya," sahut Deddy.

"Yaudah kalau gak percaya, gak apa-apa," kata Catheez.

3. Denise Chariesta

3. Denise Chariesta

Selebgram viral Denise Chariesta mengaku sempat ditanya soal keperawanan oleh Deddy Corbuzier. Hal itu terungkap usai dirinya melayangkan rasa keberatannya terkait judul podcast milik Deddy yang menyebut bahwa dirinya adalah wanita murahan.

"Pas gue lihat tuh judulnya, ditulis Denise wanita murahan,lah emang dia pernah beli gue?," kata Denise.

"Dulu gue sempat ditanyain perawan gak yah? Oooh iya pernah, sakit juga yah tuh orang," tegasnya.

4. Prilly Latuconsina

4. Prilly Latuconsina

Artis prilly Latuconsina pernah mendapatkan pertanyaan soal keperawanan dari Deddy Corbuzier. Kala itu, pertanyaan tersebut dilontarkan ketika ia tampil menjadi bintang tamu di sebuah acara tv.

Pertanyaan tersebut terlontar usai bapak dari Azka Corbuzier ini mengetahui hasil tes keperawanan yang dilakukan oleh Prilly.

"Maksudnya ternyata kaget, oh anak kita masih perawan,” ucap Deddy Corbuzier.

“Kenapa harus kaget? 24 jam dia sama saya,” jawa Prilly.

5. Berlliana Lovell

5. Berlliana Lovell

Selebgram seksi Berlliana Lovell memilih diam dan tak menjawab pertanyaan Deddy Corbuzier yang mempertanyakan soal keperawanannya. Awalnya, Deddy sempat bertanya terkait kehidupan seksual, sebelum akhirnya beralih soal keperawanan.

"Belum pernah Ml berarti ya?," tanya Deddy Corbuzier.

"Jadi masih perawan nih ya? Kan belum pernah ML," lanjutnya.

6. Livy Renata

6. Livy Renata

Selebgram sekaligus artis peran Livy Renata sempat tersinggung usai mendapatkan pertanyaan terkait keperawanan dari Deddy Corbuzier. Bahkan ibunda Livy juga sempat marah dan protes terkait hal tersebut.

Sama seperti Catheez, Deddy juga tampak meragukan jawaban Livy saat ditanya soal keperawanan. Pasalnya, Livy kala itu mengaku jika dirinya masih perawan.

"Kamu perawan? Kamu perawan? Kamu perawan? Kamu perawan?' How many fucking times do you’re asking that question?," ungkap Livy Renata.

"Tapi giliran anaknya dia yang ditanya begitu, he got mad. Yaudah, berarti elu tahu dong itu salah, terus kenapa elu masih kayak gitu?," sambungnya.