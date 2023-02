JAKARTA - Duka tengah menyelimuti keluarga Indy Barends, pada Rabu (22/2/2023). Sang ayah, Hiras Sidabutar telah meninggal dunia.

Kabar duka itu dibagikan Indy Barends dalam akun Instagramnya dengan mengunggah potret keluarganya saat berada di samping jenazah sang ayah.

"Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman," tulis Indy Barends dalam caption.

"Terima kasih untuk jiwa yang meneduhkan, hati yang penuh cinta ,dan penuh berkasih hati untuk mama dan kami anak anak," lanjutnya.

Tampak juga potret sang ayah ketika masih sehat dan tersenyum ceria.

Sebelumnya, Indy Barends juga sempat mengunggah video kebersamaannya dengan sang ayah.

Dalam postingan itu, Indy Barends mengungkapkan bahwa sang ayah akan melakukan kemoterapi yang biasa dilakukan para pejuang kanker.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, kabar duka yang dibagikan Indy Barends langsung mendapatkan komentar dari rekan-rekannya sesama artis serta netizen yang mengucapkan belasungkawa.

"Turut berduka cita neng," ungkap Bunda Corla.

"Turut berduka cita ya Indy. Kiranya Kel dibri kekuatan," ujar Ronnie Sianturi.

BACA JUGA:Atta Halilintar Beri Saran untuk Thariq yang Baru Putus Cinta

"Turut berbelasungkawa Teh Indy sayang. Sending you much love and light," ucap Dira Sugandi.

"Turut Dukacita mendalam untuk berpulangnya Ayah ke rumah Tuhan. Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan utk seluruh keluarga. Amin," kata Ari Lasso.