JAKARTA - Aziz Hedra menuai prestasi ketika menghadirkan lagu bertajuk Somebody's Pleasure. Lagu tersebut berhasil masuk Viral 50 Spotify Indonesia.

Bangga dirasakan Aziz Hedra. Dirinya tak bisa berkata-kata dan berterima kasih kepada pendengar musiknya.

"Unbelievable!! Thank you so much guys," ujar Aziz Hedra di akun Instagram miliknya.

Lagu ini ditulis Aziz tepat setahun yang lalu, namun dia tidak berencana untuk merilisnya di platform media sosial. Saat mencari single pertamanya, pria kelahiran 20 Juni 2000 di Jakarta ini langsung memikirkan “Somebody’s Pleasure”, dengan mengubah aransemennya dari piano instrumental menjadi sebuah lagu utuh.

“Tema lagu ini bercerita tentang seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya. Terkadang kita sedang melalui fase di mana kita begitu banyak berjuang dalam setiap aspek kehidupan, dan tidak ada satu pun dari masalah itu yang hilang. Semuanya datang sekaligus seperti hantaman ombak. Namun, kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Kami memiliki teman dan keluarga, siap mendukung dan membantu kami. Selain itu, setiap orang memiliki masalah, jadi jangan pernah berpikir bahwa kita memiliki masalah yang paling sulit. Masalahnya mungkin berbeda, tetapi beratnya sama untuk semua orang. Intinya, jangan sampai terbawa oleh masalah, fokus saja pada solusi atau jalan keluarnya,” ujarnya.

Aziz yang kini berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia bercita-cita mengadakan konser atau showcase menyadari bahwa banyak anak muda ingin menjadi seperti dia, menjadi profesional melalui video cover lagu. Karena itu, dia ingin memberi mereka tip. “Bagi kalian yang ingin terjun ke industri musik, teruslah mengeksplorasi diri dan mempelajari hal-hal baru dalam musik. Tidak apa-apa untuk merasa tidak aman atau terlalu banyak berpikir, tetapi jangan biarkan itu berlangsung terlalu lama sehingga menghentikan Anda untuk bergerak maju.

