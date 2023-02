JAKARTA - Setidaknya ada 10 nama band musik terkenal Indonesia yang berasal dari singkatan. Pecinta musik Tanah Air tentu sudah tidak asing dengan nama-nama band yang ngehits di era 90-an hingga 2000-an.

Sebut saja Peterpan, Dewa 19, Kla Project, dan lain-lain. Namun, tahukah Anda jika sejumlah nama band sudah sangat populer itu rupanya berasal dari sebuah singkatan?

Bagi yang belum tahu, berikut 10 nama band musik terkenal Indonesia yang berasal dari singkatan.

1. Dewa 19

Salah satu band yang pamornya sangat fenomenal di Indonesia adalah Dewa 19 yang digawangi oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Band ini telah melahirkan banyak tembang hits yang tak lekang oleh waktu, sebut saja Roman Picisan, Risalah Hati, Pupus, dan Dewi.

Di balik karyanya yang legit, nama Dewa 19 rupanya merupakan sebuah akronim dari nama-nama depan para personel terdahulu. Ahmad Dhani dalam kanal Youtube Daniel Mananta Network yang tayang pada 16 Juni 2020 mengatakan jika Dewa berasal dari Dhani, Erwin, Wawan, dan Andra. Sementara 19 berasal dari album pertama mereka.

2. ST 12

Anda tentu tidak asing dengan band ST 12 yang memiliki vokalis bersuara khas mendayu-dayu. Dilansir dari Youtube Ridwan Frey yang tayang pada 21 Oktober 2021, band yang bergenre pop alternatif ini diprakarsai oleh Pepep dan Iman yang kemudian mengajak Pepeng bergabung. Setelah itu grup band ini merekrut Charlie sebagai vokalis.

Para personel band ini pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama ST 12 yang merupakan akronim dari Jalan Stasiun Timur Nomor 12, Bandung. Tempat tersebut adalah markas berkumpulnya grup musik ini.

3. MALIQ & D’Essentials

Selanjutnya adalah grup band yang beraliran Jazz yakni MALIQ & D’Essentials. Nama band yang aktif sejak tahun 2002 ini sering disalahpahami sebagai nama salah satu anggotanya. Padahal, menurut Wikipedia nama MALIQ sendiri merupakan singkatan dari Music and Live Instrumental Quality.

4. The S.I.G.I.T

Band yang digawangi oleh Rekti Yeowono yakni The S.I.G.I.T pada awalnya diambil dari nama ayah sang vokalis. Namun, pada akhirnya The S.I.G.I.T memutuskan untuk membuat akronim dari nama tersebut agar tampak keren.

“Akhirnya di Google, masa The SIGIT doang, kurang keren ya walaupun nama bapak saya ya.” kata Rekti Youtube VINDES yang tayang pada 27 September 2021.

Kini The S.I.G.I.T memiliki kepanjangan, yakni The Super Insurgent Group of Intemperance Talent.

5. Slank Melansir dari laman Slank.com, asal usul nama band yang berdiri pada 1983 ini diambil dari aksi panggung para personelnya yang terkesan slengean. Sehingga Bimbim cs memutuskan untuk menggunakan nama Slank. 6. Smash Smash merupakan boyband yang muncul di tengah era boyband dan girlband dari Korea Selatan. Dibentuk pada 10 April 2010, Smash beranggotakan tujuh personel, yakni Rafael, Rangga, Bisma, Dicky, Reza, Morgan, dan Ilham. Nama Smash sendiri merupakan akronim dari Seven Man as Seven Heroes. 7. TRIAD Sebagai seorang musisi yang fenomenal, Ahmad Dhani rupanya tidak kehabisan ide untuk membuat nama band. Setelah Dewa 19, Ahmad Dhani juga memiliki band lain yang bernama TRIAD. Sebenarnya nama TRIAD sendiri tidak ada arti apa-apa, hanya saja banyak yang mengasosiasikan nama TRIAD sebagai akronim dari The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Mengenai hal itu, mantan suami Maia Estianty itu pun tidak mempermasalahkannya. 8. Peterpan Band yang membesarkan nama Ariel ini rupanya disebut-sebut sebagai akronim dari Pemuda Terminal Antapani. Meski demikian, dalam Youtube Helmy Yahya (15/9/2020) Ariel mengatakan jika nama Peterpan diambil dari ide Andika yang saat itu tengah makan sate kelinci yang kebetulan bernama Peterpan. 9. Kla Project Band yang hits pada tahun 90an ini rupanya merupakan singkatan dari nama para personelnya, yakni Katon Bagaskara, Lilo, Adi Adrian, dan Ari Burhani. 10. Yovie & Nuno Yang terakhir adalah band Yovie & Nuno yang sempat membuat penggemar bertanya-tanya. Pasalnya, Yovie sendiri adalah nama salah satu personelnya yakni Yovie Widianto. Sedangkan nama Nuno sendiri merupakan akronim dari Numero Uno yang makannya adalah ‘Nomor Satu’. Itulah informasi mengenai 10 Nama Band Musik Terkenal Indonesia yang Berasal dari Singkatan.