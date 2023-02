JAKARTA - Penyanyi Rossa menggegerkan warganet karena unggahannya di Instagram. Diduga, pelantun Hati yang Tersakiti ini sudah memiliki tambatan hati yang baru.

Rossa membagikan potret sedang bergandengan tangan dengan seorang pria misterius yang duduk di bangku pengemudi dengan warna hitam putih. Ia hanya menyertakan caption berupa angka yang menimbulkan teka-teki untuk penggemarnya.

"1402" tulisnya singkat.

Unggahan itu ramai dibanjiri komentar rekan-rekannya. Bahkan, salah satu komentar menyiratkan bahwa sang diva memang sudah memiliki kekasih.

"Akhirnya publish juga ya. Can't wait on your big day (tak sabar untuk hari besarmu) sang diva milenial," tulis Bennu Sorumba.

Namun kini potret tersebut sudah menghilang dari feed Instagram Rossa. Unggahan terbarunya malah tak menjelaskan tentang sosok pria itu, melainkan video TikTok yang dilengkapi audio lagunya sendiri.

Pemilik nama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani ini pernah menikah dengan Yoyo PADI pada 2004 dan dikaruniai seorang putra bernama Rizky Langit Ramadhan. Namun rumah tangga mereka hanya bertahan 5 tahun.

Selama belasan tahun, Rossa betah dengan status jandanya. Ia sempat dikabarkan punya hubungan spesial dengan rekan duetnya, Afgan.

BACA JUGA:Kata Ressa Herlambang Soal Tudingan Menjual Kesedihan Demi Viral

Follow Berita Okezone di Google News

(ltb)