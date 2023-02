JAKARTA - Sejumlah artis ikut mengomentari kontroversi Gita Savitri terkait childfree. Pendapat perempuan yang akrab disapa Gitasav itu diketahui kembali menjadi perbincangan usai ia menyuarakan pendapatnya terkait pilihan hidupnya tersebut.

Sepintas tak ada yang aneh dengan keputusan hidup dari perempuan 30 tahun itu. Toh, banyak pula selebriti ataupun masyarakat non selebriti yang memutuskan untuk childfree.

Akan tetapi, cara Gita Savitri berpendapat soal awet muda, membuat banyak ibu-ibu hingga selebriti ikut gemas. Pasalnya, ia sempat membalas komentar netizen yang memberi pujian pada wajahnya, dengan menyebut jika obat awet muda alami adalah tidak memiliki anak.

Berikut, artis yang ikut komentari childfree Gita Savitri:

1. Melaney Ricardo

Melaney Ricardo mengatakan bahwa memiliki anak merupakan salah satu obat mujarab untuk mengatasi lelah dan sakit. Sebab, anak-anak tentu mampu menjadi penyemangat bagi orang tua.

"Kalau menurut gue, ibu dari dua anak, puji Tuhan anak ini justru merupakan obat paling mujarab. Obat yang paling top diantara semua obat di dunia," kata Melaney.

2. Nana Mirdad

Artis Nana Mirdad banyak disebut sebagai salah satu artis yang awet muda meski telah memiliki dua anak remaja. Menanggapi tulisan Gita Savitri, istri Andrew White ini justru memilih untuk memotong poni agar kelihatan awet muda dan mirip ABG.

"Potong poni ah, biar gak keliatan makin tua karena punya anak ABG. Hehehe, bercandaaa! Guys, orang bebas berpendapat dan berkemauan. Yang penting fokus ke diri dan pencapaian kita sendiri," tutur Nana Mirdad.

3. Sarah Sechan

Pembawa acara sekaligus artis peran, Sarah Sechan, juga turut menanggapi tulisan Gita Savitri soal resep awet muda. Ia mengaku tak setuju dengan hal tersebut, lantaran dirinya tetap bisa menjalankan rutinitas secara normal meski memiliki anak.

"Yang perlu dipahami adalah: natural anti-aging (natural ya, gak ada urusan sama perawatan salon, dll) atau stress-free life sebetulnya bukan dari hal-hal external. It’s all In the mind, how we manage our life, and COUNTING OUR BLESSINGS," katanya.

4. Dian Ayu

Artis Dian Ayu yang merupakan istri dari Ananda Omesh memilih untuk menghadiri fangirl Sehun dan Chanyeol EXO. Meski usianya sudah memasuki kepala empat, Dian Ayu mengaku belum membutuhkan botox.

"Ibu-ibu anak 3 menuju usia 40 tahun, tetap bisa ikutan fangirl dan gak perlu botox, tapi masih kelihatan kayak anak muda lahh yaaa," paparnya.

5. Dian Sastro

Dian Sastro merupakan salah satu artis yang jarang memberikan sindiran terhadap sebuah hal yang tengah viral. Namun, ucapan Gita Savitri soal resep awet muda adalah tidak memiliki anak, tampaknya membuat dirinya merasa perlu mengkritik hal tersebut.

Melalui akun Instagram Storynya, Dian Sastro sempat mengatakan bahwa resep awet muda adalah tidak memiliki deadline.

6. Kiky Saputri

Di tengah kesibukan bulan madu, Kiky Saputri sempat ikut mengomentari tulisan Gita Savitri. Ia bahkan sempat menyinggung tulisan istri dari Paul Partohap itu lantaran menyalahkan pilihan orang lain.

"Banyak yang lagi ribut soal punya anak dan tidak ingin punya anak. Apapun pilihannya, semoga itu adalah yang terbaik untukmu dan kehidupanmu. Yang menjadi salah adalah ketika kita merasa lebih baik atas pilihan orang lain," ujar Kiky.

7. Sabrina Chairunnisa

Istri dari Deddy Corbuzier sempat menanggapi pertanyaan netizen soal childfree di DM Instagram. Melalui tulisannya, Sabrina juga sempat menyentil sikap netizen yang kepo dengan urusan pribadi seseorang.

"Modelan-modelan orang kepo begini nih yang bikin mental orang lain ntar mungkin gak kuat. Akhirnya jadi nyeleneh sebagai bentuk pertahanan diri. Makanya aku bilang, mbak viral itu bisa jadi adalah produk kepahitan dari mulut jehong atau keponya netijen," tulis Sabrina.