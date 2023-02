JAKARTA - Indra Priawan genap berusia 31 tahun pada 15 Februari 2023 kemarin. Sebagai istri, Nikita Willy tentu tak mau melewatkan perayaan hari spesial bagi sang suami.

Bersama sang anak, Niki pun terlihat membuat kejutan kecil dan sederhana untuk Indra Priawan. Bahkan dalam momen tersebut, Niki sempat memberikan sang suami sebuah kue bergambar Indra yang sedang memangku Baby Izz.

Melalui video di akun Instagramnya, bintang film Rasuk ini memperlihatkan persiapannya jelang kejutan yang akan diberikannya pada sang suami. Mulai dari membangunkan sang putra, mengganti baju baby Izz, menyiapkan serta menyuapi putranya makan, hingga akhirnya menyiapkan atribut kejutan Indra Priawan.

Sambil tetap menjaga anaknya, Nikita Willy terlihat meletakan kumpulan balon-balon bertuliskan 'Papa 31'. Bahkan balon tersebut bertema basket, yang tampaknya merupakan olahraga favorit suaminya.

"Happy Birthday Papa @indpriw, we love you so much," tulis Nikita Willy, dikutip pada Kamis (16/2/2023).

Tak lama, perempuan 28 tahun ini terlihat mengeluarkan kue ulang tahun sebelum akhirnya Indra datang dan mereka bersama-sama meniup lilin.

Momen kejutan manis dari Nikita Willy untuk Indra Priawan sontak mencuri perhatian netizen. Bahkan mereka mengaku kagum dengan kesederhanaan Niki saat memberikan kejutan untuk suaminya.

"Walaupun bergelimang harta, mereka kelihatan sederhana dan tidak berisik hidupnya," kata @an***.

"Daily vlog artis yang menurutku keren no dibuat-buat cuman kak Niki. Suka aja alami normal bahagia pada umumnya ibu rumah tangga tapi versi elegan," tulis @da***.

"Suka dengan mbak Nikita, gak dibuat-buat kehidupannya, natural," ucap @sya***. Menariknya, netizen juga sempat menyorot soal pengambilan gambar yang dilakukan oleh Niki. Pasalnya, dalam momen spesial tersebut Niki sama sekali tak membutuhkan jasa videographer profesional, sehingga menjadikan acara kejutan ulang tahun Indra lebih intim. "Baru kali ini lihat sosmednya public figure yang dibuat senatural mungkin, perayaan ulang tahun juga gak heboh, tanpa perlu kamera profesional sesederhana itu tapi sweet," ujar @ti***. "Gagal fokus ke cara take videonya, tanpa kameramen," ucap @is***.