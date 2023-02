LOS ANGELES - Warner Bros telah merilis trailer pertama Film "The Flash" berdurasi 3 menit, pada Senin (13/2/2023).

Sebelumnya, trailer FIlm "The Flash" juga sempat diputar di Super Bowl 2023 selama 50 detik, pada Minggu (12/2/2023) malam.

Setelah pertama kali muncul dalam peran cameo pada tahun 2016 di FIlm "Batman vs Superman: Dawn of Justice", Ezra Miller kembali ditunjuk sebagai Scarlet Speedster atau The Flash.

Trailer tersebut menunjukkan Ezra Miller sebagai Barry Allen menabrak multiverse dan bertemu ke versi lain dari dirinya. Tak hanya Barry Allen, ada pula dua versi Batman yang diperankan oleh Ben Affleck dan Michael Keaton.

Selain itu, dalam trailer juga menampilkan kembalinya Jenderal Zod (Michael Shannon) dari "Man of Steel" serta debut Supergirl yang diperankan Sasha Calle.

Sementara itu, Film "The Flash" mendapatkan banyak rintangan sebelum penayangannya.Sang pemeran utama, Ezra Miller, terliat masalah hukum dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA:Michael Keaton Kembali Perankan Batman di Film The Flash





Kontroversi Ezra Miller dimulai pada tahun 2020, ketika ia diduga mencekik seorang perempuan di bar. Kemudian pada Pada 27 Maret 2022, Miller ditangkap di Hawai setelah diduga melakukan pelecehan kepada pelanggan di sebuah bar karaoke. Miller mengambil mikrofon dari wanita yang sedang berkaraoke lalu menyerang seorang pria yang sedang bermain dart.

Lalu pada 19 April 2022, Ezra Miller kembali ditangkap di Hawaii seusai diduga melemparkan kursi pada seorang wanita berusia 26 tahun. Terdapat luka pada dahi wanita itu karena insiden tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Dia juga dilaporkan orangtua dari seorang aktivis berusia 18 tahun, Gibson Iron Eyes. Miller dituding menculik dan berhubungan dengan anak mereka sejak putrinya berusia 12 tahun. Kasus tersebut telah dibawa ke ranah hukum hingga hakim menandatangani permintaan perintah perlindungan yang menyatakan bahwa Miller dilarang menghubungi anak itu dan harus terpisah jarak minimal 100 yard dari anak itu. Selanjutnya pada Mei 2022, ia dilaporkan lantaran melakukan perampokan di rumah tetangganya dengan mencuri beberapa botol minuman beralkohol. Pada Agustus 2022 lalu, Ezra Miller meminta maaf atas perilakunya dan menyatakan bahwa akan menjalani perawatan kesehatan mental. BACA JUGA:Ria Ricis Hujan-hujanan Demi Nonton Konser, Langsung Direspons Mark Westlife Kemudian pada Januari 2023, Miller mengakui tuduhan terkait perampokan di rumah tetangganya hingga akhirnya membayar denda $500 atau sekitar Rp7,6 juta dan menghadapi satu tahun masa percobaan. Selain itu, Ezra Miller menyetujui 41 syarat, yang meliputi larangan minum, tes narkoba secara acak, dan komitmen untuk terus mencari perawatan kesehatan mental. Sementara itu, bos baru DC Extended Universe (DCEU), Peter Safran, mengatakan bahwa ia masih akan terus mendukung Ezra Miller saat ditanya terkait nasib sang aktor sebagai The Flash. “Ezra berkomitmen penuh untuk pemulihan. Kami sepenuhnya mendukung perjalanan yang sedang mdijalani saat ini,” ungkap Peter Safran, seperti dikutip dari NME. “Ketika waktunya tepat, ketika dia merasa siap untuk berdiskusi, kita semua akan mencari tahu apa cara terbaik untuk ke depannya, tetapi saat ini, dia akan sepenuhnya fokus pada pemulihan,” tambahnya.