JAKARTA - Gading Marten mengaku menutup terkait hubungan asmaranya dari sang putri, Gempita Nora Marten.

Meski begitu, Gading mengaku, putrinya dengan Gisella Anastasia itu kerap penasaran soal hubungan asmaranya.

Bahkan, Gempi sering bertanya terkait hubungan Gading dengan wanita yang sedang dekat dengannya.

Sesekali, ketika Gading melakukan suatu aktivitas, Gempi tak segan bertanya pada sang ayah.

"Dia bisa nanya, (kalau) lagi video call, Papah lagi ngapain, nge-date ya? Gitu. Gue lagi ngedit foto cewek, dia duduk di sebelah, (terus bertanya) 'Is that your crush?'. Kita bingung jawabnya," kata Gading Marten, dikutip dari YouTube RoTivi Media, Senin (13/2/2023).

Walaupun sudah ditodong pertanyaan oleh Gempi, Gading Marten memilih untuk mengelak.

Menurut Gading, ia baru akan memberitahu Gempi jika sudah memiliki komitmen dengan seorang wanita.

Sejauh ini, wanita yang dekat dengan Gading Marten belum terikat komitmen, sehingga hanya dikenalkan sebagai teman. "Kalau sama Gempi untuk masalah hubungan asmara lebih ketutup, entar aja," lanjut Gading. "Kalau belum komitmen dan yakin, mendingan gue berteman aja. jadi gue kenalinnya as a friend. Dan sebisa mungkin kalau ketemu ramai-ramai makan bareng, jadi dia nggak bertanya-tanya," jelasnya. Kendati demikian, Gading Marten tahu betul bahwa sebenarnya Gempi tetap curiga. Apalagi, bocah 8 tahun itu cukup pintar dalam memahami situasi.