JAKARTA – Aura Kasih membuat netizen mendadak lapar setelah mengunggah potret saat menjadi chef.

Postingan itu diunggah dalam akun Instagramnya @aurakasih, pada Jumat (10/2/2023).

Dalam postingan itu, Aura Kasih terlihat sedang memasak kue. Dengan memakai celemek berwarna hitam, aktris 35 tahun itu tampak handal membuat kue.

Dengan rambut panjangnya, Aura Kasih tampak cantik saat mengolesi kue di depannya.

“I can be ue chef my dear (Aku bisa menjadi chefmu saying),” tulis Aura Kasih. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar para netizen yang mendadak lapar hingga minta dimasakan makanan.

Tak hanya itu, ada pula cuplikan ketika Aura Kasih membuat kue. Bahkan, Aura Kasih sempat memperlihatkan kue bikinannya.

“Cooking with love (Memasak dengan cinta),” kata Aura Kasih.

“Enak kali ya di masakin langsung,” tulis akun @bin***.

“Bikin Laper KK,” komentar akun @rum***.

“Ayo bisnis kuliner mba aura kasih,” kata akun @jho***.

“Enak kayaknya tuh,” ucap akun @rek***.

