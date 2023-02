JAKARTA - Siapa saja mantan kekasih Desta Mahendra? Diketahui, Desta telah menikahi Natasha Rizki sejak 2013 lalu. Namun, sebelum bertemu dengan Natasha Rizki, Desta pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita.

Siapa saja mantan kekasih Desta Mahendra? Berikut ini ulasan Okezone dikutip dari berbagai sumber.

1. Gisella Anastasia

Gisella Anastasia pernah berpacaran dengan Desta sebelum menikah dengan Gading Marten. Runner-up ajang Indonesian Idol musim kelima itu berpacaran dengan Desta pada tahun 2009. Keduanya sering memamerkan kemesraan di depan publik.

Siapa saja mantan kekasih Desta Mahendra? (Foto: Gisella Anastasia/Instagram)



Bahkan, kisah asmara yang cukup lama itu membuat keduanya sempat berencana untuk menikah. Namun sayangnya hubungan itu kandas lantaran keduanya diketahui berbeda agama hingga tak mendapat restu orangtua.

2. Alyssa Soebandono

Siapa saja mantan kekasih Desta Mahendra? (Foto: Alyssa Soebandono/Instagram)

Setelah putus dari Gisel, diketahui pria kelahiran 15 Maret 1977 itu menjalin hubungan dengan Alyssa Soebandono. Awalnya, Desta dan Alyssa merahasiakan hubungan asmara mereka. Namun, hubungan itu menghebohkan publik setelah beredarnya foto dan video ketika Desta dan Alyssa sedang berciuman pada tahun 2011. BACA JUGA:4 Artis Korea yang Berikan Donasi untuk Gempa Turki, Lee Hye Ri hingga Shin Min Ah 3. Natasha Rizky Siapa saja mantan kekasih Desta Mahendra? (Foto: Natasha Rizky dan Desta Mahendra/Instagram)

Perjalanan asmara Desta berhenti ketika terlibat cinlok atau cinta lokasi dengan Natasha Rizky pada 2012. Diketahui, Desta menjalin hubungan dengan Nathasha setelah sama-sama membintangi sinetron ‘Si Biang Kerok’. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Bahkan, Natasha bersedia menjadi istri Desta saat masih berusia 19 tahun. Kini, keduanya telah dikaruniai tiga anak, bernama Megumi Arrawda Sachi, Miskha Arrawfa Najma, dan Miguel Arrawsya Janied.