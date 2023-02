JAKARTA – Atta Halilintar buka suara setelah Ashanty dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Suami Aurel Hermansyah itu mengaku tak bisa banyak berbicara terkait alasannya lantaran dokter yang berhak menjelaskan kondisi sang mertua.

Namun, Atta memastikan bahwa dirinya dan Aurel akan selalu mendukung dan menyemangati Ashanty dengan hadir langsung di rumah sakit.

"Aku takut salah jawab, dokter yang lebih tahu. Mungkin supportnya kemarin datang, kita doain bunda untuk cepat sembuh. Yang penting kalau disaat-saat kayak gini supportnya yang penting buat bunda," kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2023).

Artis 28 tahun itu mengungkapkan Ashanty kemungkinan drop lantaran kondisinya belum sepenuhnya fit sepulang liburan.

"Mungkin waktu habis buka (spiral) itu mungkin bunda rasanya kayak udah oke aja terus ngambil kerjaan atau terus kecapean jadinya drop. Ya namanya manusia pasti nggak semuanya kuat menjalani semua kegiatan, nggak semudah yang kita kira," terangnya.

BACA JUGA:Usai Alami Pendarahan karena Lepas Spiral, Ashanty Sesak Napas hingga Dilarikan ke RS

Lebih lanjut, Atta berharap Ashanty bisa segera pulih dan dapat beraktivitas seperti semula.

"Harapan Atta, bunda Ashanty bisa segera sembuh dan bisa kembali bekerja lagi seperti biasanya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ashanty sempat mengalami sesak napas hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, Ashanty juga mengalami pendarahan setelah melepas alat kontrasepsi yang sudah digunakannya selama 7 tahun. Terkait peristiwa itu, Anang Hermansyah mengungkapkan kronologi awal sang istri dibawa ke rumah sakit. Anang mengungkapkan Ashanty dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 02.30 WIB karena kondisinya semakin parah. BACA JUGA:Tak Follow Siapapun di Instagram, Amanda Manopo: Gak Mau Hidup Ribet "Tadi malam itu ada yang bukan aneh sih namanya sakit. Bunda bilang mau tidur di ruang tamu saja, katanya, 'Ini aku di kamar kedinginan kalau dimatiin sesak'," jelas Anang Hermansyah dikutip di kanal YouTube The Hermansyah A6, Jumat (10/2/2023). Peristiwa yang terjadi tengah malam itu sempat membuat Anang cukup gelisah, apalagi melihat istrinya merasakan sesak pada dadanya. "Jam 12 aku sama Bunda tidur di ruang tamu. Tahu-tahu Ziel datang, Ziel kaget loh kok pada tidur di ruang tamu? Ya udah Ziel nemenin. Bunda mulai gelisah lagi ‘Duh dadaku nyesek’. Tarik napas dulu terus jendela di apartemen, balkon buka gede, anginnya kencang," imbuhnya. "Setengah 3 aku antar ke rumah sakit sama Ziel. Jadi jam setengah 3 pagi aku bawa ke rumah sakit, bertigaan," jelas Anang.