JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari artis Ashanty. Setelah mengalami pendarahan akibat melepas alat kontrasepsi spiral yang dipakai hampir 7 tahun, ia dilarikan ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas.Â

"Akhirnya tumbang juga. Udah hari kesembilan ini kan, kalau dirawatnya sudah dari kemarin," ujar Ashanty dikutip dari kanal YouTube The Hermansyah A6, Kamis (9/2/2023).

Lebih lanjut, istri Anang Hermansyah ini menegaskan bahwa sakitnya bukan efek dari lepas spiral. Namun akumulasi dari kejadian naas yang menimpanya sebelumnya, salah satunya ia pernah kehilangan banyak barang-barang brandednya.

"Ini bukan karena efek spiral lagi ya kalau menurut aku. Mungkin udah akumulasi habis kehilangan (barang-barang) itu kan, habis kehilangan drop, stres ngurusin itu semua sendir," ungkap Ashanty.

Rupanya setelah mengganti spiral, ibu sambung Aurel Hermansyah itu mengalami infeksi hingga ia merasakan gejala Covid-19. Akan tetapi ketika di tes, hasil menunjukkan negatif.

"Terus tiba-tiba yang ganti spiral. Habis ganti spiral aku flu, batuk, hilang indera perasanya, badan ngilu semua terus sakit kepala. Tapi sudah dua kali PCR bukan COVID. Jadi, memang harus istirahat karena mungkin terlalu capek kali ya kemarin," jelas Ashanty. Selain itu, Ashanty juga sempat khawatir jika sakitnya ini ada hubungannya dengan penyakit Meningitis yang pernah dideritanya beberapa tahun lalu. Sementara menurut dokter, Ashanty mengalami infeksi saluran pernafasan. "Kata dokter penyumbatan saluran pencernaan eh pernafasan," kata Ashanty kepada Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang menjenguknya di rumah sakit. Kini Ashanty pun harus istirahat total untuk mengembalikan kondisi tubuhnya.