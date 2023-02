JAKARTA - Berapa umur Anastasya Kosasih? Streamer sekaligus selebgram cantik dan seksi ini mencuri perhatian publik karena kerap tampil dengan pakaian minim.

Sosok Anastasya Kosasih semakin dikenal publik sejak menjadi bintang tamu di kanal Youtube podcast Deddy Corbuzier, pada (04/11/21).

Melalui podcast tersebut Anastasya Kosasih menceritakan tentang hidupnya sebagai seorang streamer yang telah berhenti kuliah.

Tidak sedikit yang bertanya berapa umur Anastasya Kosasih. Warganet beranggapan Anastasya Kosasih terlalu muda untuk berhenti kuliah dan menggeluti dunia streamer.

Diketahui, tahun ini Anastasya Kosasih genap berusia 21 tahun. Namun, selebgram dengan 1,7 juta pengikut ini sudah berhenti kuliah sejak usia 19 tahun.

“Umur 19,” jawab Anastasya Kosasih saat ditanya oleh Deddy Corbuzier mengenai usianya.

Berapa umur Anastasya Kosasih? (Foto: Instagram)



Deddy Corbuzier tidak menyangka bahwa umur Anastasya Kosasih masih sangat muda. Mantan pesulap itu sempat mengira Anastasya Kosasih sudah berumur 23 tahun.

“Lu baru 19 tahun? Gue pikir tadi 23.” ujar Deddy Corbuzier.

Wanita cantik kelahiran Jakarta 13 Januari 2022 ini mengungkap alasannya berhenti kuliah. Anastasya Kosasih mengatakan bahwa dirinya ingin fokus bekerja. “Berhenti karena gini, kerja kaya aku ginikan momentum ya. Jadi, kalo lagi momentumnya dimanfaatin. Karena kalo dua-duanya dijalanin takut nggak focus,” jelas Anastasya Kosasih. “Maksudnya kan kalo misalnya belajarkan gak ada batasan umur, ya. Maksudnya kalo kuliah nanti pun nggak papa kan. Itu kan balik kemauannya orang gimana,” tambahnya. BACA JUGA:Dijuluki Pemersatu Bangsa, Dianna Dee Starlight Ubah Penampilan Demi Fokus Nyanyi Selain itu, streamer dan selebgram dengan imej seksi itu juga mengungkapkan bahwa ia sering mendapat direct message dari orang tak dikenal di akun Instagramnya. Beberapa dari akun tersebut bahkan sudah terverifikasi. “Banyak, banyak banget. Ada yang kenalan, ngajak jalan, terus ada juga yang ngajakin kolab terus akhirnya apartemen kamu di mana. Iya nggak jelaskan,” tuturnya Anastasya Kosasih juga menceritakan bahwa dirinya sering mendapat pesan berupa rayuan dari akun fake. Meski demikian, Anastasya Kosasih tidak menanggapi pesan tersebut dan tidak membalasnya. “Pake akun asli si negga, paling basa-basi gitu ‘hey cantik’. Tapi belum pernah sampe ngajakin nakal. Karena kan akunya kan denial nggak open ke dia,” jelas streamer cantik itu.