BISNIS artis yang gulung tikar menarik untuk dibahas. Beberapa tahun lalu, terdapat tren di kalangan artis Indonesia yang beralih membuka bisnis baru, yakni bisnis kuliner.Â

Tak sedikit sederet nama artis papan atas yang berlomba-lomba membuat kreasi dan ide tren tersebut. Hanya saja, hingga kini tak banyak bisnis tersebut yang masih eksis.

Bahkan, ada beberapa yang telah tinggal nama saja. Adapun berikut ini Okezone rangkum sederet bisnis artis yang gulung tikar.

1. Roti Mama Nia - Nia Ramadhani

Bisnis Artis yang Gulung Tikar.



Bisnis kue yang kerap dipromosikan oleh Nia Ramadhani ini pun diketahui sudah tak beroperasi sejak 2018 lalu. Roti Mama Nia pernah mendapat kritikan dari food vlogger yang menyatakan harganya terlalu mahal, kualitas tidak setara dengan harganya, bahkan kemasan tidak menarik.

2. Kuenya Ayu - Ayu Ting ting

Bisnis Artis yang Gulung Tikar.



Merek Kuenya Ayu juga termasuk bisnis artis yang hanya bertahan selama satu tahun. Bisnis milik Ayu Ting ting ini pun sudah tutup setelah melihat akun instagram bisnis ini yang sudah tidak lagi aktif.

3. Bosang Makassar - Ricky Harun Bisnis Artis yang Gulung Tikar. (Foto: Produk Bosang Makassar/Facebook/Bosang Makassar) Ricky Harun diketahui pernah memiliki bisnis kuliner dengan nama Bosang Makassar. Sayangnya, bisnis kuliner tersebut tidak mampu bertahan lama. Bosang sendiri adalah bolu kekinian dengan kombinasi cheese cake dan pastry dengan berbagai rasa menarik. 4. Bulgogi Brothers - Bunga Citra Lestari Bisnis Artis yang Gulung Tikar. (Foto: Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair/Instagram/@bclsinclair) BCL juga pernah berkecimpung dalam bisnis kuliner dengan brand bernama Bulgogi Brothers. Kuliner yang mengangkat tema masakan Korea itu harus tutup lantaran kalah saing dengan Korean food saingannya. 5. Semarang Wifecake - Chelsea Olivia Bisnis Artis yang Gulung Tikar. (Foto: Pengumuman Semarang Wifecake Ditutup Permanen/Instagram/@semarangwifecake) Pernah booming pada masa awal pembukaan, nyatanya bisnis Semarang Wifecake tidak mampu bertahan dengan lama. Hal ini diumumkan langsung oleh Chelsea melalui instagram terkait penutupan operasi bisnis miliknya itu, pada 3 Januari 2019. 6. Princess Cake - Syahrini Bisnis Artis yang Gulung Tikar. (Foto: Kue Princess Caramel/Instagram/@bogorprincesscake) Princess Cake adalah merek yang dibangun oleh Syahrini dengan cabang di Bandung dan Bogor. Bisnis ini sudah tidak beroperasi lagi dilihat dari akun instagram Princess Cake yang tidak aktif sejak 2019. 7. Bakmi RN - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bisnis Artis yang Gulung Tikar. (Foto: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina/Instagram/@bakmi.rn) Penggemar bakmi mungkin tak asing dengan Bakmi RN yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Bisnis satu ini sudah tidak beroperasi lagi, bahkan diketahui dari akun Instagram-nya yang sudah tidak ada unggahan terbaru.