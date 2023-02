JAKARTA - Sound of Love The Festival akan digelar pada awal Maret 2023 mendatang. Berlangsung di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Sound of Love The Festival akan digelar pada 4-5 Maret 2023 mendatang.

Pihak penyelenggara menjanjikan pengalaman berbeda untuk calon penonton ketika menyaksikan Sound of Love The Festival secara langsung. Bahkan para penonton bisa mengungkapkan perasaannya terkait cinta, lantaran acara ini memiliki tema Romantic Love Song.

"Acara ini nantinya akan menyajikan beberapa area untuk audiens, dapat mengekspresikan dan berbagai pengalaman cintanya lewat dua zona yang ada di festival ini," ungkap Esmal Diansyah selaku Project Director Sound of Love The Festival sekaligus Director Sales & Marketing iNews, dalam keterangan resminya, Kamis (9/2/2023).

Dua zona yang dimaksud adalah Zona Love Bombing dan Zona Ghosting. Di Zona Love Bombing, audiens bisa langsung mengekspresikan perasaan cinta kepada orang terkasih. Bahkan, penonton juga bisa mengaitkan gembok bertuliskan inisial pasangannya di tempat yang disediakan penyelenggara.

Sedangkan di Zona Ghosting para penonton bisa mengungkapkan hal apa saja yang menyebalkan atau menyakitkan bersama pasangan yang menghilang tanpa sebab.

Konser yang diselenggarakan oleh iNews, MNC Portal, dan MNC Multimedia Network ini juga sengaja digelar sebagai persembahan kepada seluruh pemirsa setia di Indonesia.

"Konser Sound of Love ini diselenggarakan sebagai tanda cinta dan terimakasih iNews kepada masyarakat yang telah mempercayakan referensi tontonan berkualitas kepada kami untuk menyajikan program-program unggulan berupa informasi dan olahraga serta program terkait lainnya yang selalu memberikan inspirasi bagi masyarakat," tutur Rafael Utomo, Managing Director iNews, MNC Portal Indonesia dan MNC Multimedia Network. Sementara itu, ada sejumlah musisi ternama Indonesia yang akan tampil di Sound of Love The Festival. Sebut saja Andmesh, ADA Band, Anji, Setia Band, Marcell Siahaan, Gigi, hingga Slank. Ada empat kategori tiket yang akan dijual dalam konser ini. Diantaranya, Festival Reguler, Festival VIP, Tribun Reguler, dan Tribun VIP yang sudah bisa dibeli melalui situs resmi WAME.ID/SOLTHEFEST2023.