JAKARTA - Gita Savitri lantang menyuarakan aspirasinya. Tak sedikit ide yang ia tuangkan bertentangan dengan pemahaman netizen. Akibatnya, pemilik akun Gitasav tersebut langganan adu komentar dengan netizen.

Berikut deretan kontroversi Gita Savitri yang tua reaksi netizen yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Childfree

Gita Savitri dan sang suami, Paul Andre Partohap memutuskan untuk childfree pada 2021. Artinya, mereka memutuskan tidak memiliki anak dan setia berdua saja hingga nanti.

Terbaru, Gitasav, menganggap dirinya awet muda karena tak punya anak. Namun kemudian pernyataan Gita mendapatkan reaksi keras dari netizen karena pernyataan kerasnya.

"Tak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar teriakan anak-anak. Dan saat kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox," ujar Gita.

2. Kampanye LGBT di Piala Dunia Qatar

Qatar konsisten terhadap hukumnya. Kampanye LGBT dilarang di negaranya termasuk ketika pagelaran Piala Dunia. Seharusnya hukum di Qatar dihormati oleh pelancong yang datang sebagaimana turis menghormati hukum di negara barat lainnya.

Gita kemudian menyebut Qatar anti LGBT. "Di satu sisi kaya virtue signaling yaโ€ฆ kaya, can you do something more than that? Di sisi lain, LGBTQ-phobia has real life consequences. People lost their lives due to their gender & sexuality so itโ€™s better than not saying anything at all. (Di satu sisi seperti virtue signaling. Kaya, bisakah kamu melakukan sesuatu yang lebih dari itu? Di sisi lain LGBTQ-phobia adalah sebuah konsekuensi nyata. Seseorang kehilangan hidupnya karena gender dan seksualitas yang mereka miliki, jadi ya itu lebih baik daripada tidak mengatakan apapun)," tulis Gita.

3. Bela Popo Barbie Popo Barbie adalah seorang influencer berjenis kelamin laki-laki yang bergaya perempuan. Dalam kontennya, Popo masuk ke toilet perempuan. Tingkah ini kemudian mendapatkan reaksi dari netizen. Gita kemudian mendukung langkah Popo. "Kalo dia transpuan berarti bener dong masuk toiletnya. Di Jerman juga di public space gitu udah banyak toilet yang campur gitu jadi satu toilet untuk semua," tulis Gita.