BIODATA dan agama Nong Poy. Ia adalah transgender cantik asal Thailand yang tengah menjadi sorotan publik karena kabar dirinya akan segera dipersunting pria kaya.

Kabar ini diketahui dari unggahan Nong Poy di akun Instagram pribadinya pada 2 Februari 2023. Potret bersama tunangannya langsung dibanjiri ucapan selamat dari penggemarnya.

Nong Poy dikabarkan segera menikah dengan tunangannya, Oak Phakwa Hongyok yang merupakan konglomerat dari Negeri Gajah Putih. Ia adalah pewaris grup Ar Jor yang memiliki usaha di bidang museum, restoran, dan kafe yang populer di Phuket.

Rencananya, mereka akan menikah pada 1 Maret 2023. Kabarnya rencana pernikahan mereka akan digelar dengan mewah dan meriah, mengingat keluarga tunangan Nong Poy adalah keluarga konglomerat.

Nong Poy terlahir sebagai laki-laki pada 5 Oktober 1986 di Phang Nga, Thailand dengan nama Saknarin Marnyaporn dan memeluk agama Buddha. Meski demikian, dia sudah merasa berbeda sejak usia 4 tahun.

Nong Poy merasa dirinya adalah perempuan yang terjebak di raga laki-laki. Tetapi di hadapan orangtuanya, ia kerap berperilaku sebagaimana seorang laki-laki.

Setelah bertahun-tahun menghadapi pergolakan batin, ia akhirnya memutuskan operasi ganti kelamin ketika usianya 19 tahun. Ia mengganti nama menjadi Treechada Petcharat dan lebih dikenal sebagai Nong Poy.

Punya fisik cantik bak perempuan tulen, Nong Poy mengikuti ajang Miss Tiffany's Universe 2004, kontes kecantikan khusus ladyboy. Ia berhasil menjuarai ajang tersebut serta menjadi Miss International Queen 2004.

Sosok Nong Poy makin melejit dan terjun ke dunia hiburan. Ia pernah membintangi sejumlah film layar lebar seperti With Love (2010), Spicy Beauty Queen of Bangkok 2 (2012), The White Storm (2013), From Vegas to Macau II (2015).