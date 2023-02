SEOUL - Lee Seung Gi mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktris Lee Da In lewat surat tulisan tangan yang diunggahnya di Instagram, pada 7 Februari 2023. Unggahan itu turut dikomentari sang sahabat, Lee Min Ho.

Dalam komentarnya, aktor The King: Eternal Monarch itu menyindir sang sahabat dengan menuliskan, “Apa? Apakah Lee Seung Gi akan menyanyikan lagu Will You Marry Me untuk dirinya sendiri?”

Sekadar informasi, lagu Will You Marry Me merupakan salah satu lagu hits klasik milik Lee Seung Gi yang dirilisnya pada 2009. Dia kemudian membalas komentar Lee Min Ho dan mengajaknya untuk berduet.

“Aku butuh rapper untuk menyanyikan lagu itu. Kau tertarik?” kata aktor 36 tahun tersebut. Sayang, Lee Min Ho tidak merespons pinangan tersebut. Meski begitu, interaksi dua sahabat ini menarik perhatian warganet.

“Aku rasa, ide Lee Min Ho ngerap cukup menarik. By the way, aku tidak tahu kalau dua orang ini dekat,” ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Lee Min Ho lucu dan cute banget. Dia seperti Shin Chan, LOL.”

Pertemanan dua aktor tampan Korea ini bermula ketika Lee Seung Gi menonton channel YouTube Lee Min Ho. Dia kemudian menghubungi aktor Boys Over Flower itu dan mengajaknya membuat konten bareng. Lee Min Ho dan Lee Seung Gi akhirnya membuat sebuah film singkat tentang momen kebersamaan mereka yang dirilis lewat channel YouTube Leeminho Film, pada 4 Februari 2021. Dari proyek itu, keduanya diketahui masih berteman hingga kini.*