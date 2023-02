JAKARTA - Ressa Herlambang memilih untuk menjadi produser musik, usai tak lagi aktif bernyanyi. Sejumlah penyanyi Indonesia bahkan sempat merilis lagu hits yang pada akhirnya meledak dipasaran, lewat tangan dingin seorang Ressa Herlambang.

Salah satunya ialah Syahrini. Mantan rekan duet Anang Hermansyah itu diketahui sempat diproduseri oleh pria 36 tahun ini, tepatnya saat merilis lagu Kau yang Telah Memilih Aku.

Lagu Kau yang Telah Memilih Aku sendiri merupakan salah satu lagu Syahrini yang paling hits. Bahkan lagu tersebut ia produseri di 2011, tepatnya satu tahun setelah kejadian nahas yang menimpa keluarganya.

"Banyak orang yang melihat keadaan aku it's gonna be ok, pada saat 2011 aku masih bikinin lagi buat Syahrini," ungkap Ressa Herlambang dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News, Senin (6/2/2023).

Padahal kala itu, mantan kekasih Nia Ramadhani ini tengah berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan uang bayaran dari Syahrini pun dipakai untuk biaya transportasi umum.

"Sedangkan itu dalam momen yang ibaratnya hasil lagu dari Syahrini itu bener-bener aku pakai buat bayar kontrakan, naik bus," kenang Ressa Herlambang.Â

Usut punya usut, ternyata Ressa Herlambang hanya menerima bayaran Rp5 juta dari penggarapan lagu untuk istri Reino Barack tersebut. Hal itu bahkan ia bocorkan dalam perbincangannya bersama Ferdy Element.

"Waktu itu dibayar Rp 5 juta," tutur Ressa Herlambang.

Meski begitu, Ressa Herlambang mengaku tidak ingin dikasihani oleh orang-orang. Sehingga ia memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut ke media. "Tapi balik lagi aku nggak mau jadi dikasihani atau apa. Jadi aku cuma ingin memberitahu. Aku nggak mau share ke media, karena aku kan bukan lahir dari orang, maksudnya berkarya dari lagu kan, bukan menjual cerita kesedihan ingin viral dan segala macam," tegas Ressa Herlambang. Hingga kini, Ressa mengaku masih berjuang untuk memperbaiki kondisi finansialnya. "2010 hancur sampai 2014 ya sampai sekarang, sampai mama meninggal aku masih dibantu sama banyak orang masih mengalami mepet-mepetan sampai pinjem uang temen," bebernya. "Dapat uang coba bisnis akhirnya gagal, coba bisnis (lagi) akhirnya gagal. Jadi sampai detik ini masih dalam hal berjuang," tandasnya.