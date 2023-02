JAKARTA - Biodata dan agama Ressa Herlambang banyak dicari usai dirinya menceritakan kisah hidupnya di salah satu akun YouTube. Dalam perbincangannya dengan Ferdy Element, pria berusia 36 tahun ini mengaku terpaksa hengkang dari dunia hiburan lantaran orang tuanya bangkrut dan mengalami kesulitan ekonomi.

Lahir di Jakarta pada 18 April 1986, Ressa Herlambang pertama kali terjun ke dunia hiburan lewat kariernya di ajang Asia Bagus pada 1999 silam. Ia bahkan berada satu angkatan dengan penyanyi Rio Febrian.

Memiliki tubuh tinggi dan berisi, serta berkepala botak, membuat dirinya sempat dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Bahkan, ia juga sempat mendapat predikat sebagai penyanyi R&B pria terbaik.

Ressa diketahui memiliki kembaran yang juga merupakan seorang penyanyi bernama Ricky Herlambang.

Menganut agama Islam, selama berkarir di dunia musik, Ressa Herlambang mampu merilis tiga buah album, diantaranya Diary of Life (2004), Ressa Herlambang (2005), hingga Real Me (2007). Menariknya, di album The Real Me, sulung tiga bersaudara ini menggaet beberapa musisi handal Indonesia seperti Jockie Surjoprajogo, Tohpati, Pay BIP, Dewiq, dan juga Iwang Noorsaid.

Selain bernyanyi, Ressa juga memiliki bakat menari. Ia juga memiliki bakat akting dan pernah bermain dalam sinetron Pernikahan Dini, Jangan Sepelekan, hingga beberapa judul FTV.

Pada 2014, Ressa diketahui sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR Dapil Jawa Barat III dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sayangnya, ia tidak berhasil lolos dalam pemilu 2014 lalu.

Selama berkarir sebagai artis, Ressa Herlambang diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Nia Ramadhani. Sayangnya, hubungan yang baru mereka jalin selama 5 bulan lamanya terpaksa kandas lantaran Ressa menerima teror.

Pada 2021 lalu, Ressa sempat digosipkan dekat dengan Umi Pipik dan disebut akan segera menikah. Namun, kabar tersebut dibantahnya dan ia mengatakan bahwa hubungannya dengan ibunda dari Abidzar Al Ghifari itu hanyalah sebatas mentor. Usai tak lagi muncul di layar kaca, Ressa belakangan lebih fokus pada kariernya sebagai produser musik. Ia diketahui sempar memproduseri salah satu lagu hits yang dibawakan oleh Syahrini, yakni Kau Yang Memilih Aku. Baru-baru ini Ressa Herlambang mengungkapkan kisah hidupnya yang jatuh miskin hanya dalam waktu satu malam saja. Bahkan orang tuanya sampai harus mengalami kerugian hingga Rp12 miliar. Bukan hanya bangkrut, ia juga mengatakan bahwa ayahnya sempat diciduk polisi. Nahasnya, sang ibunda juga sempat mengalami depresi. Depresi yang dialami oleh Yulla Heri Burhania, bahkan sampai membuat wanita yang telah meninggal pada 31 Agustus 2022 lalu itu lari keluar dari rumah tanpa mengenakan pakaian. Bahkan Ressa sendiri terpaksa mengalami hidup serba kekurangan sampai harus tidur dilewati tikus.