LOS ANGELES - Kylie Jenner tengah berbahagia merayakan ulang tahun pertama Aire Webster, putranya bersama Travis Scott. Bungsu keluarga Kardashian-Jenner ini kemudian mengunggah video mengharukan menyambut momen pertambahan usia anak keduanya itu.

Kylie membagikan beberapa cuplikan video kebersamaannya dengan sang putra. Mulai dari ketika dia membawanya bermain di pantai, menggendongnya, serta memperlihatkan keseruannya bermain dengan sang kakak, Stormie.

Kumpulan video itu dilengkapi dengan backsoun lagu You Are My Sunshine yang dibawakan Christina Perry. Kemudian dalam keterangan unggahannya, Kylie menuliskan ungkapan untuk sang anak yang mengharukan.

"Aire, putraku, bulanku, bintangku. Tahun terbaikku bersamamu. Kamu melengkapi kami, malaikatku. Ibu mencintaimu. Selamat ulang tahun yang pertama. Semoga Tuhan selalu memberkatimu," tullis Kylie.

Unggahan itu menuai beragam komentar dari kerabat dan keluarga Kylie. Mereka terenyuh melihat ucapan ulang tahun dari perempuan 25 tahun itu kepada buah hatinya. "Aku menangis," tulis Hailey Bieber. "Menggemaskan," ucap Brandon Jenner "Malaikat di bumi. Cinta kalian berdua," ucap Maguire Grace Mundsen. Kylie Jenner melahirkan anak keduanya pada 2 Februari 2022 yang diketahui dengan merilis video 'To My Son'. Namun sejak itu, ia dan Travis Scott menyembunyikan wajah Aire Webster dari publik. Baru pada Januari 2023, Kylie membongkar wajah putranya yang kala itu berusia 11 bulan. Ia mengunggah potret mirror selfie seraya menggendong Aire.