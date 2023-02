JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano beberapa waktu lalu sempat menghebohkan masyarakat soal kehadiran 'new member'. Banyak netizen menduga bahwa 'new member' yang dimaksud oleh pelantun Cemburu Menguras Hati tersebut adalah kehadiran calon buah hatinya bersama Sheila Dara Aisha.

Akan tetapi, baru-baru ini Vidi tampak memberikan jawaban terkait teka-teki yang dibuatnya tersebut. Bukan calon buah hatinya bersama Sheila Dara, melainkan promosi untuk menandai bergabungnya ia sebagai brand ambassador sebuah produk skincare.

"I'm so happy to join this family!," tulisnya pada kolom komentar.

Hal itu sontak membuat beberapa netizen merasa kecewa. Apalagi, mereka sangat berharap jika Vidi dan Sheila bisa segera mendapatkan momongan.

"Akhirnya terjawab juga drama bebek, heboh bener kemarin wkwk," kata shan***.

Follow Berita Okezone di Google News

"Oh ini!! Kukira bakal punya dek baby," sambung snac***. "Hahaha sudah ketebak," lanjut mutia***.