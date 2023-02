JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Achmad Megantara dana Asri Faradilla. Pada Rabu, 1 Februari 2023 kemarin, pasangan yang baru menikah pada 23 Januari 2022 lalu telah dikaruniai seorang anak.

Kabar mengenai kelahiran anak pertama bintang film KKN di Desa Penari itu diketahui langsung lewat akun Instagram milik sang istri. Dalam unggahannya, beberapa rekan dan sahabat mereka tampak mengucapkan selamat atas kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan tersebut.

"Congratulations on your little princess! I'm soooo happy @megantaraaa @asrifaradila," sambung Vitalia Ramona.

"Selamat atas kelahiran putri pertamanya dek @asrifaradila dan @megantaraaa semoga jadi anak shalehah," sambung Ita Juniasty.

Sementara itu, dari unggahan ucapan selamat yang diucapkan oleh rekan-rekan mereka, diketahui bahwa Megantara dan istri melahirkan anak secara caesar. Bahkan, rekan-rekan mereka tampak memberi bocoran soal nama dari bayi perempuan tersebut.

"Congratulations @asrifaradila & @megantaraaa on being new parents! Can't wait to see dedek Ashyeara!," kata Samrina Wulanda.

"Beautiful, Ashyeara. Congratulations on your first born, Mama & Baba! Welcome to the parenthood, guys! Enjoyy!," timpal Mutia Ramadhia.