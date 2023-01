JAKARTA - Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette akhirnya memamerkan hubungan mereka di Instagram masing-masing.

Dalam postingan video yang diunggah, mereka memamerkan momen kemesraan di berbagai kesempatan.

Mulai dari berolahraga bersama, hingga Marcelino menemani Violenzia di rumah sakit.

Melalui caption, wanita yang akrab disapa Vio itu menuliskan pesan romantis yang mengungkapkan perasaan bahagianya.

Bahkan, ia menganggap Marcelino sebagai sosok pahlawan di hidupnya.

"And then a superhero came a long... Thank you for showing me that love does not hurt (Dan kemudian seorang pahlawan datang... Terima kasih telah menunjukkanku bahwa cinta itu tidak menyakitkan)," tulis Vio, Minggu (29/1/2023).

Kemudian, Vio juga mengunggah momen ketika olahraga bersama Marcelino. Ia juga mempertegas hubungan mereka dan menyebut Marcelino sebagai pacar.

Diketahui, Marcelino Lefrandt akhirnya menemukan tambatan hatinya setelah bercerai dengan Dewi Rezer pada 2016 lalu. Sedangkan Vio juga telah bercerai dengan Rheza Pahlawan pada September 2022 lalu. Postingan Marcelino dan Vio itu langsung dibanjiri oleh beberapa artis dan netizen. Bahkan, Dewi Rezer juga terlihat memberikan dukungannya di kolom komentar. Diketahui, Marcelino dan Dewi Rezer memang masih berhubungan baik untuk anak-anak mereka. BACA JUGA:Jawaban Menohok Song Hye Kyo saat Disebut Terlihat Lebih Tua "(Beberapa emoji hati yang berapi-api)," tulis Dewi Rezer. "Akhirnya," komentar akun Shandy Purnamasari. "Yuk endorsan budget couple-nya udah bisa di booked ya," kata Fadly Faisal. "Cihhhuuuuyyyyyyy," ucap Frans Faisal. "Ah so happy for you," kata Sinyorita. "IHIWWWWWWW," tulis Joviadhiguna. "Happy for you kak @marcelinolefrandt," ujar Sandra Dewi.