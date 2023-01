BIODATA dan agama Julian Jacob menjadi hal menarik untuk dikulik. Pasalnya, sang penyanyi baru saja menghadirkan kabar bahagia mengenai pernikahannya dengan Mirriam Eka.

Dua sejoli ini mengikat janji suci pada Kamis, 26 Januari 2023 di Gereja Katedral, Jakarta. Prosesi pernikahan berlangsung khidmat dan kedua mempelai tampak serasi dengan balutan baju pengantin berwarna putih.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut biodata dan agama Julian Jacob yang telah sah menjadi suami Mirriam Eka.

Biodata dan Agama Julian Jacob. (Foto: Julian Jacob dan Mirriam Eka/Instagram/@mariaeka_)

Julian Jacob merupakan seorang aktor dan juga penyanyi yang lahir di Jakarta, pada 1 Juli 1994. Kabarnya, Julian Jacob merupakan anak tunggal dari keluarga keturunan Tionghoa.

Ia diketahui menganut agama Kristen. Hal tersebut terbukti dari upacara pernikahan yang ia jalani.

Pria yang berusia hampir kepala tiga ini memulai kariernya di dunia seni peran pada 2014. Kala itu, ia membintangi sebuah sinetron berjudul Semua Sayang Eneng sebagai pemeran utama dan beradu akting dengan Jessica Anastasya.

Setahun berselang, Julian Jacob merambah ke layar lebar dengan berakting untuk film berjudul Bidadari Terakhhir. Tak sampai disitu saja, dia juga bermain untuk beberapa judul film dan serial, sebut saja KZL (2018), Have a Nice Date (2022), Code Helix (2022), Love in Game (2022), dan Until Tomorrow (2022).

Tidak puas berkarier sebagai seorang aktor, Julian Jacob menjajal dunia tarik suara. Ia bahkan berhasil merilis sebuah album berjudul Allusionn yang di dalamnya terdapat kompilasi 12 lagu dari tahun 2020-2022. Deretan lagu yang dibawakan Julian Jacob dalam album tersebut antara lain adalah Fly Tango, Layarkan, Are You Living?, 60 KM, Api, Man Behind the Mirror, Alive, Blooming in You, Spellbound, Setelah Pergi, Beams, dan Moon Bae. Biodata dan Agama Julian Jacob. (Foto: Julian Jacob/Okezone) Kisah cinta Julian Jacob sebelum memperistri Mirriam Eka pun tak kalah menarik. Pasalnya, Julian diketahui pernah berpacaran dengan sejumlah penyanyi Indonesia. Seperti Nadin Hamizah yang dipacarinya pada 2018 dan setahun kemudian kandas. Lalu ia berpacaran dengan Marion Jola di tahun 2019 sebelum melabuhkan hatinya ke Brisia Jodie pada 2020. Hubungan mereka pun sempat dirujak netizen karena Jodie merupakan sahabat Jola. Meski demikian, hubungan asmara Julian dengan Jodie tak bertahan lama. Mereka mengumumkan berpisah pada April 2022. Namun, tak berselang lama Julian justru kedapatan menggandeng Mirriam Eka hingga akhirnya berlabuh ke pelaminan.